Популярную трилогию «Гоголь» решили превратить в сериал

Фильм «Гоголь. Страшная месть», который выйдет в прокат уже завтра, станет завершением в трилогии, которая была создана на основе произведений и биографии Николая Гоголя. Фильм снят по мотивам произведения «Страшная месть» из сборника поэта «Вечера на хуторе близ Диканьки». В фильме все герои встретятся лицом к лицу, чтобы наконец-то выяснить, кто же скрывается под маской Черного Всадника и охотится на девушек Диканьки.Сейчас продюсеры заявили, что решили трилогию превратить в сериал. Как рассказали создатели телепроекта, в новых сериях появятся эпизоды, которых не было в фильмах. Каждая серия «Гоголя» будет иметь расширенную версию, которая будут включать не вошедшие в прокатный вариант сцены. Над созданием саундтрека к трилогии трудились солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров и музыкант Борис Гребенщиков.