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Популярную трилогию «Гоголь» решили превратить в сериал

Популярную у россиян трилогию «Гоголь» решили превратить в сериал. Действия трех картин, связанных между собой сюжетом, перенесут в восемь эпизодов нового телепроекта.

Популярную трилогию «Гоголь» решили превратить в сериал

Фильм «Гоголь. Страшная месть», который выйдет в прокат уже завтра, станет завершением в трилогии, которая была создана на основе произведений и биографии Николая Гоголя. Фильм снят по мотивам произведения «Страшная месть» из сборника поэта «Вечера на хуторе близ Диканьки». В фильме все герои встретятся лицом к лицу, чтобы наконец-то выяснить, кто же скрывается под маской Черного Всадника и охотится на девушек Диканьки.

Сейчас продюсеры заявили, что решили трилогию превратить в сериал. Как рассказали создатели телепроекта, в новых сериях появятся эпизоды, которых не было в фильмах. Каждая серия «Гоголя» будет иметь расширенную версию, которая будут включать не вошедшие в прокатный вариант сцены. Над созданием саундтрека к трилогии трудились солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров и музыкант Борис Гребенщиков.

 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20
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