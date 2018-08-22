Дмитрий Тарасов не хочет слышать о новом шоу Ольги Бузовой
Развод «тарабузиков» состоялся почти два года назад, но подробности отношений бывших супругов - Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова до сих пор будоражат общественность.
Недавно ведущая «Дом-2» устроила в ресторане «Чайка» пресс-конференцию, и как оказалось, случайно или нет, но в тот же вечер в этом заведении ее бывший супруг Дмитрий Тарасов решил отметить крестины своей дочери Миланы.
Бывшие супруги отрицают свою заинтересованность в мероприятиях друг друга.
Более того футболист «Локомотива» полностью погрузился в семейную жизнь с очередной супругой – Анастасией Костенко, которая и подарила ему чуть больше месяца назад дочурку.
Когда у Тарасова спросили мнения о новом шоу его экс-жены «Замуж за Бузову», он даже не захотел об этом слышать.
«Ой, нет, я об этом вообще не слышал и слышать не хочу. Меня интересует только моя семья», - заявил футболист в беседе с ведущим YouTube-проекта.
Недавно ведущая «Дом-2» устроила в ресторане «Чайка» пресс-конференцию, и как оказалось, случайно или нет, но в тот же вечер в этом заведении ее бывший супруг Дмитрий Тарасов решил отметить крестины своей дочери Миланы.
Бывшие супруги отрицают свою заинтересованность в мероприятиях друг друга.
Более того футболист «Локомотива» полностью погрузился в семейную жизнь с очередной супругой – Анастасией Костенко, которая и подарила ему чуть больше месяца назад дочурку.
Когда у Тарасова спросили мнения о новом шоу его экс-жены «Замуж за Бузову», он даже не захотел об этом слышать.
«Ой, нет, я об этом вообще не слышал и слышать не хочу. Меня интересует только моя семья», - заявил футболист в беседе с ведущим YouTube-проекта.