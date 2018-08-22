АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

Соединенные Штаты заморозили российские активы на сотни миллионов долларов

Соединенные Штаты заморозили у себя внушительные финансовые активы российского происхождения. Речь идет о сотнях миллионов долларов, о чем накануне заявил главный куратор антироссийских санкций в США, заместитель главы американского Минфина Сигал Манделькер.

Соединенные Штаты заморозили российские активы на сотни миллионов долларов

В сообщении говорится о расширении киберсанционного спика за счет двух граждан РФ и дной российской компании. Также за связь с Северной Кореей санкционное ограничение коснулось еще двух компаний из России и шести кораблей.

Документы о заморозке российских активов был обнародован непосредственно перед докладом Сигал Манделькер в банковском комитете.

В Минфине США категорично заявили о намерениях и дальше продолжать жесткую санкционную политику до тех пор, пока Россия не изменит своей позиции. При этом представители американских властей выразили удовлетворение от эффекта, полученного в результате вводимых против Москвы санкций.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:52
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в
Юрий Лоза сравнил себя со знаменитой рок-группой
Nissan Qashqai в июле стал самым продаваемым
Ученые: Женщинам не интересны слишком умные и
После рекламы глиттера Ольгу Бузову назвали
Фанаты продолжают утешать Ольгу Бузову после её
Солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрина
Дмитрий Тарасов не хочет слышать о новом шоу
Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Бузова не
Соединенные Штаты заморозили российские активы на
В Госдуме РФ ополчились на Андрея Малахова
Компания Alfa Romeo разрабатывает суперкар GTV с
Британские ученые: алкоголь снижает риск
«BuzFood прогрессирует!»: Известный блоггер
Ученые NASA показали на фото сразу две луны
Дочь Татьяны Навки поздравили с днем рождения на
«Как Бузова всю Россию развела»: Раскрыт
Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе
Эксперт прогнозирует падение спроса на смартфоны
Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до
Индийская версия Nissan Kicks получит новый дизайн
Скандальная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые
На аукционе Sotheby's ржавую "Ниву" оценили в 6,5
У пассажирского самолета «Уфа-Сочи» в полете
Екатерина Климова объяснила свою красоту и
Учёные: Древние майя способствовали эрозии почвы
ГАЗ презентовал публике новые внедорожники на
Экс-участница группы «Ранетки» Лена Третьякова
Сериал «Блеск» решили продлить на третий сезон
Просмотреть все новости