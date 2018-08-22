Соединенные Штаты заморозили российские активы на сотни миллионов долларов

В сообщении говорится о расширении киберсанционного спика за счет двух граждан РФ и дной российской компании. Также за связь с Северной Кореей санкционное ограничение коснулось еще двух компаний из России и шести кораблей.Документы о заморозке российских активов был обнародован непосредственно перед докладом Сигал Манделькер в банковском комитете.В Минфине США категорично заявили о намерениях и дальше продолжать жесткую санкционную политику до тех пор, пока Россия не изменит своей позиции. При этом представители американских властей выразили удовлетворение от эффекта, полученного в результате вводимых против Москвы санкций.