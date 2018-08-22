Соединенные Штаты заморозили российские активы на сотни миллионов долларов
Соединенные Штаты заморозили у себя внушительные финансовые активы российского происхождения. Речь идет о сотнях миллионов долларов, о чем накануне заявил главный куратор антироссийских санкций в США, заместитель главы американского Минфина Сигал Манделькер.
В сообщении говорится о расширении киберсанционного спика за счет двух граждан РФ и дной российской компании. Также за связь с Северной Кореей санкционное ограничение коснулось еще двух компаний из России и шести кораблей.
Документы о заморозке российских активов был обнародован непосредственно перед докладом Сигал Манделькер в банковском комитете.
В Минфине США категорично заявили о намерениях и дальше продолжать жесткую санкционную политику до тех пор, пока Россия не изменит своей позиции. При этом представители американских властей выразили удовлетворение от эффекта, полученного в результате вводимых против Москвы санкций.
В сообщении говорится о расширении киберсанционного спика за счет двух граждан РФ и дной российской компании. Также за связь с Северной Кореей санкционное ограничение коснулось еще двух компаний из России и шести кораблей.
Документы о заморозке российских активов был обнародован непосредственно перед докладом Сигал Манделькер в банковском комитете.
В Минфине США категорично заявили о намерениях и дальше продолжать жесткую санкционную политику до тех пор, пока Россия не изменит своей позиции. При этом представители американских властей выразили удовлетворение от эффекта, полученного в результате вводимых против Москвы санкций.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:52