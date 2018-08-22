Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Бузова не забыла Романа Гриценко и намерена отвоевать его у соперниц

«Мне надоело, что сюда приходят дамы, которые то и дело сравнивают меня с собой!!!», - заявила Ольга Бузова.

Вчера на телеканале «ТНТ» состоялась премьера нового проекта под названием «Бузова против Бородиной». Телешоу о мнимой вражде телеведущих одного из самых скандальных и популярных телепроектов России. Роман Гриценко, который не так давно вовсю ухаживал за Ольгой Бузовой, стал первым героем нового проекта.Во время выпуска телеведущим пришлось обсудить Ирину Пинчук, которая недавно вернулась на «Дом-2» ради того, чтобы построить отношения с Романом, а также новенькую участницу телестройки Лику Паус, которая во всеуслышание заявила, что является самой достойной кандидатурой для Гриценко.В эфире нового телепроекта «Бузова против Бородиной» девятнадцатилетняя Лика довольно резко высказалась в адрес поющей телеведущей, подчеркнув, что артистка, как и Ирина Пинчук, вовсе не подходят Роману Гриценко. Жительница Ростова-на-Дону отметила, что не считает себя ничем хуже Ольги Бузовой.Нужно сказать, что подобные заявление новенькой участницы «Дома-2» не на шутку разозлили Ольгу Бузову. В результате телеведущая оскорбила девятнадцатилетнюю девушку, назвав ее довольно простой, обыкновенной и совсем не красивой.Телезрители «Дома-2» уверены, что поющая телеведущая не просто так принялась скандалить с новенькой участницей реалити-шоу, ведь по факту она пришла на проект отобрать у нее потенциального возлюбленного. В порыве ревности Ольга Бузова даже подошла к Роману Гриценко и демонстративно поцеловала молодого человека в щеку.Отметим, что подобные действия знаменитости не остались незамеченными. На сегодняшний день участники «Дома-2» вовсю продолжают обсуждать поступок Ольги Бузовой. Одна из бывших участниц телестройки – Мария Кохно, заметила, что Гриценко достаточно тяжело находится с Бузовой на одной съемочной площадке, так как между ними до сих пор присутствует нестабильность в отношениях.По словам Марии Кохно, она уверена в том, что в итоге отношения Ольги Бузовой и Романа Гриценко перерастут в очень большую и настоящую любовь. Подчеркнем, что Ксения Бородина согласилась со словами экс-звезды «Дома-2» и добавила, что постоянные флирт поющей телеведущей с участником говорит о том, что она по-прежнему хорошо помнит ухаживания молодого человека и планирует и дальше отвоевывать его у всех «некрасивых» соперниц».К слову, о неравнодушии Ольги Бузовой к Роману Гриценко не единожды говорила и Ирина Пинчук. Обворожительная брюнетка не так давно заявила, что именно телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» помешала ей построить с молодым человеком крепкие и серьезные отношения.