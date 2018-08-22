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Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Бузова не забыла Романа Гриценко и намерена отвоевать его у соперниц

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что прославленная телеведущая и восходящая исполнительница Ольга Бузова по-прежнему испытывает к Роману Гриценко теплые чувства.

Вчера на телеканале «ТНТ» состоялась премьера нового проекта под названием «Бузова против Бородиной». Телешоу о мнимой вражде телеведущих одного из самых скандальных и популярных телепроектов России. Роман Гриценко, который не так давно вовсю ухаживал за Ольгой Бузовой, стал первым героем нового проекта.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Бузова не забыла Романа Гриценко и намерена отвоевать его у соперниц

Во время выпуска телеведущим пришлось обсудить Ирину Пинчук, которая недавно вернулась на «Дом-2» ради того, чтобы построить отношения с Романом, а также новенькую участницу телестройки Лику Паус, которая во всеуслышание заявила, что является самой достойной кандидатурой для Гриценко.

В эфире нового телепроекта «Бузова против Бородиной» девятнадцатилетняя Лика довольно резко высказалась в адрес поющей телеведущей, подчеркнув, что артистка, как и Ирина Пинчук, вовсе не подходят Роману Гриценко. Жительница Ростова-на-Дону отметила, что не считает себя ничем хуже Ольги Бузовой.

Нужно сказать, что подобные заявление новенькой участницы «Дома-2» не на шутку разозлили Ольгу Бузову. В результате телеведущая оскорбила девятнадцатилетнюю девушку, назвав ее довольно простой, обыкновенной и совсем не красивой.

«Мне надоело, что сюда приходят дамы, которые то и дело сравнивают меня с собой!!!», - заявила Ольга Бузова.


Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Бузова не забыла Романа Гриценко и намерена отвоевать его у соперниц

Телезрители «Дома-2» уверены, что поющая телеведущая не просто так принялась скандалить с новенькой участницей реалити-шоу, ведь по факту она пришла на проект отобрать у нее потенциального возлюбленного. В порыве ревности Ольга Бузова даже подошла к Роману Гриценко и демонстративно поцеловала молодого человека в щеку.

Отметим, что подобные действия знаменитости не остались незамеченными. На сегодняшний день участники «Дома-2» вовсю продолжают обсуждать поступок Ольги Бузовой. Одна из бывших участниц телестройки – Мария Кохно, заметила, что Гриценко достаточно тяжело находится с Бузовой на одной съемочной площадке, так как между ними до сих пор присутствует нестабильность в отношениях.

По словам Марии Кохно, она уверена в том, что в итоге отношения Ольги Бузовой и Романа Гриценко перерастут в очень большую и настоящую любовь. Подчеркнем, что Ксения Бородина согласилась со словами экс-звезды «Дома-2» и добавила, что постоянные флирт поющей телеведущей с участником говорит о том, что она по-прежнему хорошо помнит ухаживания молодого человека и планирует и дальше отвоевывать его у всех «некрасивых» соперниц».

Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Бузова не забыла Романа Гриценко и намерена отвоевать его у соперниц

К слову, о неравнодушии Ольги Бузовой к Роману Гриценко не единожды говорила и Ирина Пинчук. Обворожительная брюнетка не так давно заявила, что именно телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» помешала ей построить с молодым человеком крепкие и серьезные отношения.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:00
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