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Юрий Лоза сравнил себя со знаменитой рок-группой Eagles

Известный громкими заявлениями российский музыкант Юрий Лоза, снова напомнил о себе. Ранее знаменитость уже критиковал зарубежных музыкантов, но на этот раз певец сравнил себя с легендарной рок-группой Eagles, которая исполнила хит об отеле «Калифорния».

Юрий Лоза сравнил себя со знаменитой рок-группой Eagles

Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний был составлен список наиболее продаваемых в США дисков всех времен. Победителями в рейтинге стала американская рок-группы Eagles. Их пластинка 1971-1975 под названием «Their Greatest Hits» обошла даже поп-короля Майкла Джексона. Это и стало причиной того, чтобы Юрий Лоза сравнил себя с данным коллективом.

Победа Eagles вполне заслуженная, ведь их альбом смог почти 40 раз получить статус «платинового». У композиции Майкла Джексона «Thriller» общий тираж составил 33 миллиона, что на 5 миллионов меньше, чем у Eagles.

Юрий Лоза сравнил себя со знаменитой рок-группой Eagles

Пообщавшись с журналистами Юрий Лоза рассказал, что группа Eagles, как и он сам, известны практически только одной песней, но на самом деле у них есть масса отличных композиций. «Hotel California» российский исполнитель сравнил со своим хитом 1982 года под названием «Плот».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00
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