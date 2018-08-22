Юрий Лоза сравнил себя со знаменитой рок-группой Eagles

Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний был составлен список наиболее продаваемых в США дисков всех времен. Победителями в рейтинге стала американская рок-группы Eagles. Их пластинка 1971-1975 под названием «Their Greatest Hits» обошла даже поп-короля Майкла Джексона. Это и стало причиной того, чтобы Юрий Лоза сравнил себя с данным коллективом.Победа Eagles вполне заслуженная, ведь их альбом смог почти 40 раз получить статус «платинового». У композиции Майкла Джексона «Thriller» общий тираж составил 33 миллиона, что на 5 миллионов меньше, чем у Eagles.Пообщавшись с журналистами Юрий Лоза рассказал, что группа Eagles, как и он сам, известны практически только одной песней, но на самом деле у них есть масса отличных композиций. «Hotel California» российский исполнитель сравнил со своим хитом 1982 года под названием «Плот».