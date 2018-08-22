Ученые: Женщинам не интересны слишком умные и красивые мужчины

Научные изыскания проводились на базе Университета Западной Австралии. Участницам было предложено ответить на ряд вопросов, чтобы оценить наиболее привлекательные мужские качества. Женщины должны были выбрать между внешностью, умом, добротой и чувством юмора.В итоге оказалось, что большинство предпочитают мужчин добрых и с чувством юмора, тогда как ум и привлекательность при выборе потенциального спутника отходят на задний план.Ведущий исследователь Жиль Жиньяк особо подчеркнул, что чрезмерно красивые и высокоинтеллектуальные парни большим спросом у девушек не пользуются.