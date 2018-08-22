«BuzFood прогрессирует!»: Известный блоггер проверил ресторан Ольги Бузовой после двух месяцев работы

«Качество еды при повторном анализе не ухудшилось. Тарелки теперь к вашим услугам. Меню стало разнообразней. А на фоне играют, не только Олины песни. Сегодня мне, правда, не очень повезло с температурой сосисок, но это меня не очень расстроило, ведь у меня есть диск!», - заявляет блоггер.



Ни для кого не является секретом, что Ольга Бузова продолжает активно осваивать реалии отечественного бизнеса. Знаменитость не так давно открыла в Москве собственный ресторан. Отметим, что некоторые предприниматели с первого дня работы заведения поющей телеведущей вовсю заявляли, что Оле лучше заниматься творческой деятельностью и оставить подобного рода бизнес, пока он не начал терпеть убытки.На днях известный блоггер Макс Бранд решил провести проверку ресторана Ольги Бузовой и узнать, оправдаются ли прогнозы многих предпринимателей или знаменитость все-таки окажется удачливой не только на сцене и продемонстрирует невероятные деловые качества, чем составит достойную конкуренцию другим владельцам подобных заведений общепита.Как стало известно, ресторан «BuzFood» Ольги Бузовой после двух месяцев работы продолжает прогрессировать. Стоит отметить, что сначала в заведении отсутствовали тарелки, а меню было довольно скромным. Выбор блюд был достаточно маленьким, поэтому очень часто это вызывало критику со стороны посетителей.Через два месяца работы «BuzFood» ситуация в заведении общепита Ольги Бузовой изменилась в лучшую сторону. Во-первых, если посетитель пожелает, ему дадут тарелку. Во-вторых, меню в несколько раз увеличилось. Блоггер Макс Бранд заявил, что в ресторане «BuzFood» Ольги Бузовой можно недорого приобрести фокачча – итальянская пшеничная лепешка.Хот-дог с большой сосиской, сырным соусом и хорошей булкой стоит в заведении знаменитости всего 175 рублей. Нужно сказать, что это дешевле, чем в других подобных ресторанах. Манговый шейк можно купить в «BuzFood» всего за 185 рублей.После проведенной проверки ресторана «BuzFood» прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой Макс Бранд пришел к выводу, что за два месяца своей работы заведение общепита знаменитости не только не ухудшилось, а в точности до наоборот, стал куда лучше. Ведь в нем подают невероятно свежие овощи и прочие продукты, что не может не радовать посетителей.Как бы там ни было, но популярный блоггер нашел один недостаток в «BuzFood». Дело в том, что сосиски в нескольких блюдах оказались недостаточно теплыми. Впрочем, этот факт не очень расстроил Макса Бранда, ведь на данный момент за окном еще лето и на улице еще довольно жарко.