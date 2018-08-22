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Солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрина уличили в измене с сестрой жены

Накануне солист группы «Доктор Ватсон», Виктор Щедров стал героем шоу «На самом деле». Супруга музыканта Елизавета Борисенок заподозрила его в связи со своей сестрой и в результате оказалась права.

Солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрина уличили в измене с сестрой жены

Недавно солист группы «Доктор Ватсон» уже приходил в студию шоу «На самом деле». Тогда он хотел знать, является ли он биологическим отцом ребенка его супруги Елизаветы Борисенок. Тест ДНК установил, что Даниэль был рожден от Виктора Щедрова, но супруга исполнителя, призналась в своих многочисленных изменах. Сейчас выясняется, что солист группы «Доктор Ватсон» изменял своей жене с ее сестрой, в чем он сам признался.

Солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрина уличили в измене с сестрой жены

Елизавета Борисенок рассказала, что ее сестра оставила ей ребенка и сказала, что уезжает и она может считать малышку своей. Супруга музыканта обратилась в шоу «На самом деле», чтобы выяснить правду. В конце передачи ведущий Дмитрий Шепелев раскрыл результаты теста ДНК, которые показали, что Виктор Щедров не является биологическим отцом дочери сестры жены. Узнав об этом, Елизавета Борисенок расплакалась от радости.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:20
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