«Как Бузова всю Россию развела»: Раскрыт гениальный план поющей телеведущей по покорению шоу-бизнеса

«Уже давно всем известно, что Бузова просто хорошо играет роль группой блондинки и это с тремя высшими образованиями то за плечами! Неразумно было бы поверить в это!», «А я давно говорила, что Бузова разводит всех нас, когда тупит на той или иной передаче! Она еще даст жару! А Тарасов уж точно пожалеет, что упустил такое сокровище!», «Ольга очень умная женщина и если она прикидывается глупенькой блондинкой, значит это ее в тот момент устраивает и просто необходимо! Всегда восхищалась такими людьми!», - пишут об Ольге Бузовой в Сети.

Бывшая помощница многими любимой начинающей российской исполнительницы Ольги Бузовой раскрыла гениальный план теледивы по покорению отечественного шоу-бизнеса. По мнению экс-помощницы поющей телеведущей, глупышки не могут зарабатывать миллионы.Бывшая работница Бузовой заявила, что Ольга развела всю Россию, играя роль глупой блондинки пустышки, ведь на самом деле является далеко не простой личностью.Стоит подчеркнуть, что на прославленной телестройке «Дом-2» Ольга Бузова, выступая в качестве телеведущей проекта, получает 380 тысяч рублей, в то самое время, как ее коллеги получают примерно 100 тысяч.Ни для кого не является секретом то, что на сегодняшний день Ольга является не только телеведущей «Дом-2». Знаменитость катается по городам России со своими концертами. А недавно Бузова открыла несколько ресторанов, приобрела хлебозавод, а также создала собственную криптовалюту.Сначала в ресторанах Ольги Бузовой меню было порядка небольшим, однако спустя некоторое время ситуация изменилась, а цены остались прежними – не заоблачными.Нужно сказать, что серьезно настроенная Ольга потерпела поражение пока что только в одном, когда решила создать собственную криптовалюту. Напомним, что с самого первого дня на портале Бузовой пропал индикатор, который демонстрирует «скромный» заработок.В результате поющей телеведущей пришлось, чтобы проект снова начал функционировать, платить пользователям за то, чтобы они покупали бузкоины. Информации о хлебозаводе в Сети пока довольно мало. Известно только то, что Ольга Бузова на днях приобрела данное предприятие и планирует кормить «своих людей» не только российскими видами мучных изделий, но и зарубежными.