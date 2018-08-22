АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

Британские ученые: алкоголь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Группа британских ученых выяснила, что люди, употребляющие алкоголь в умеренных количествах, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто никогда не пил.

Исследования проводились на базе Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета.

Британские ученые: алкоголь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

В эксперименте приняли участие более 35 тысяч добровольцев. В результате был оценен уровень употребления алкоголя, при этом умеренной дозой для мужчин считалась 168 граммов этанола в неделю и для женщин 112 граммов. В ходе эксперимента было зарегистрировано больше 1700 случаев коронарной болезни сердца, а умерли 325 добровольцев.

Ученые смогли выяснить, что чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто не употреблял алкоголь. В меньшей степени пострадали добровольцы, которые пили спиртные напитки в умеренных количествах. Также специалисты отмечают, что значительная разница наблюдалась у женщин старше 55 лет. Повышение вероятности сердечно-сосудистых заболеваний может объясняться изменениями в образе жизни, которые приводят к дополнительным рискам.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Госдуме РФ ополчились на Андрея Малахова
Компания Alfa Romeo разрабатывает суперкар GTV с
Британские ученые: алкоголь снижает риск
«BuzFood прогрессирует!»: Известный блоггер
Ученые NASA показали на фото сразу две луны
Дочь Татьяны Навки поздравили с днем рождения на
«Как Бузова всю Россию развела»: Раскрыт
Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе
Эксперт прогнозирует падение спроса на смартфоны
Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до
Индийская версия Nissan Kicks получит новый дизайн
Скандальная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые
На аукционе Sotheby's ржавую "Ниву" оценили в 6,5
У пассажирского самолета «Уфа-Сочи» в полете
Екатерина Климова объяснила свою красоту и
Учёные: Древние майя способствовали эрозии почвы
ГАЗ презентовал публике новые внедорожники на
Экс-участница группы «Ранетки» Лена Третьякова
Сериал «Блеск» решили продлить на третий сезон
Марихуана помогает беременным американкам
Пять российских фильмов стали претендентами на
Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина
Ученые: Мозг людей стал уязвимым из-за
Конспирологи объявили Антарктиду мировым злом
Учеными найдены ферменты способные
Сухая трава позволила ученым обнаружить в
Загадочный танцующий столб света напугал жителей
В Техасе на видеорегистратор попал загадочный
Samsung Galaxy Note 9 и стилус S Pen
Просмотреть все новости