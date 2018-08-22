Британские ученые: алкоголь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследования проводились на базе Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета.В эксперименте приняли участие более 35 тысяч добровольцев. В результате был оценен уровень употребления алкоголя, при этом умеренной дозой для мужчин считалась 168 граммов этанола в неделю и для женщин 112 граммов. В ходе эксперимента было зарегистрировано больше 1700 случаев коронарной болезни сердца, а умерли 325 добровольцев.Ученые смогли выяснить, что чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто не употреблял алкоголь. В меньшей степени пострадали добровольцы, которые пили спиртные напитки в умеренных количествах. Также специалисты отмечают, что значительная разница наблюдалась у женщин старше 55 лет. Повышение вероятности сердечно-сосудистых заболеваний может объясняться изменениями в образе жизни, которые приводят к дополнительным рискам.