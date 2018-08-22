Ученые NASA показали на фото сразу две луны Сатурна

Снимок был сделан еще в 2009 году, но вызывает неизменный интерес не только у ученых, но и у простых любителей астрономии. На переднем плане расположен Титан, из-за «плеча» которого виден Тетис.Специалисты напомнили, что Титан по своим размерам превосходит планету Меркурий, хотя сам планетой не считается. На снимке можно рассмотреть достаточно плотную атмосферу, которой может похвастаться этот крупнейший спутник Сатурна. И это при том, что фотография была сделана с расстояния в 620 миль от поверхности Титана.