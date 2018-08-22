Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до семи человек

Ранее сообщалось о шести погибших.Авария случилась в минувший вторник в районе поворота на село Геджух. После столкновения одна из машин загорелась. Прибывшие спасатели спешно эвакуировали пострадавших в Центральную горбольницу города Дагестанские огни.По последней информации от пресс-службы МВД РФ по Дагестану, среди четырех пострадавших один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести и еще один – в состоянии легкой тяжести.В причинах и обстоятельствах трагического инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.