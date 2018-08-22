АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до семи человек

Крупное ДТП зафиксировано в Дербентском районе республики Дагестан. В результате столкновения трех автомобилей семь человек погибло, из них трое – дети.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до семи человек

Авария случилась в минувший вторник в районе поворота на село Геджух. После столкновения одна из машин загорелась. Прибывшие спасатели спешно эвакуировали пострадавших в Центральную горбольницу города Дагестанские огни.

По последней информации от пресс-службы МВД РФ по Дагестану, среди четырех пострадавших один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести и еще один – в состоянии легкой тяжести.

В причинах и обстоятельствах трагического инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до
Индийская версия Nissan Kicks получит новый дизайн
Скандальная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые
На аукционе Sotheby's ржавую "Ниву" оценили в 6,5
У пассажирского самолета «Уфа-Сочи» в полете
Екатерина Климова объяснила свою красоту и
Учёные: Древние майя способствовали эрозии почвы
ГАЗ презентовал публике новые внедорожники на
Экс-участница группы «Ранетки» Лена Третьякова
Сериал «Блеск» решили продлить на третий сезон
Марихуана помогает беременным американкам
Пять российских фильмов стали претендентами на
Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина
Ученые: Мозг людей стал уязвимым из-за
Конспирологи объявили Антарктиду мировым злом
Учеными найдены ферменты способные
Сухая трава позволила ученым обнаружить в
Загадочный танцующий столб света напугал жителей
В Техасе на видеорегистратор попал загадочный
Samsung Galaxy Note 9 и стилус S Pen
Автобренд Volkswagen обновил купе Lamando
Новая Infiniti Q60 стала для россиян дешевле
Недружелюбные роботы повышают эффективность
Удар молнии в «летающую тарелку» попал на видео в
Пользователей Сети шокировал «реальный» Гомер
Линии полярного сияния STEVE оказались новым
О переворотах магнитного поля Земли ученым
Российские физики создали датчик света толщиной в
Ани Лорак нашла «замену» неверному мужу
Просмотреть все новости