Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до семи человек
Крупное ДТП зафиксировано в Дербентском районе республики Дагестан. В результате столкновения трех автомобилей семь человек погибло, из них трое – дети.
Ранее сообщалось о шести погибших.
Авария случилась в минувший вторник в районе поворота на село Геджух. После столкновения одна из машин загорелась. Прибывшие спасатели спешно эвакуировали пострадавших в Центральную горбольницу города Дагестанские огни.
По последней информации от пресс-службы МВД РФ по Дагестану, среди четырех пострадавших один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести и еще один – в состоянии легкой тяжести.
В причинах и обстоятельствах трагического инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о шести погибших.
Авария случилась в минувший вторник в районе поворота на село Геджух. После столкновения одна из машин загорелась. Прибывшие спасатели спешно эвакуировали пострадавших в Центральную горбольницу города Дагестанские огни.
По последней информации от пресс-службы МВД РФ по Дагестану, среди четырех пострадавших один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести и еще один – в состоянии легкой тяжести.
В причинах и обстоятельствах трагического инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:02