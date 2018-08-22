Дочь Татьяны Навки поздравили с днем рождения на ледовой арене в Сочи

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 21 Авг 2018 в 12:11 PDT

После выступления фигуристки в постановке «Руслан и Людмила» на арене ледового комплекса в Сочи, в свой день рождения выехала её дочь Надежда. В центре сцены девочку ожидал роскошный торт, под громкие аплодисменты она уверенно прокатилась по льду, задула свечи на сладком десерте и поблагодарила публику. Татьяна Навка на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками фотографиями и видеороликом с праздника дочери. Подписчики поздравили девочку с днём рождения и отметили, что малышка очаровательна и уверенно катается на коньках.Надежда Пескова фигурным катанием занимается уже год. Звёздная родительница рассказала поклонникам, что не намерена насильно из дочери делать спортсменку. Помимо занятия спортом наследница Навки изучает иностранные языки, она с уверенностью говорит на китайском.