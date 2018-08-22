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Дочь Татьяны Навки поздравили с днем рождения на ледовой арене в Сочи

Дочь Татьяны Навки на ледовой арене в городе Сочи поздравили с днем рождения роскошным тортом и аплодисментами. Накануне Надежда Пескова отметила свой четвёртый день рождения.

После выступления фигуристки в постановке «Руслан и Людмила» на арене ледового комплекса в Сочи, в свой день рождения выехала её дочь Надежда. В центре сцены девочку ожидал роскошный торт, под громкие аплодисменты она уверенно прокатилась по льду, задула свечи на сладком десерте и поблагодарила публику. Татьяна Навка на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками фотографиями и видеороликом с праздника дочери. Подписчики поздравили девочку с днём рождения и отметили, что малышка очаровательна и уверенно катается на коньках.

Дочь Татьяны Навки поздравили с днем рождения на ледовой арене в Сочи

Надежда Пескова фигурным катанием занимается уже год. Звёздная родительница рассказала поклонникам, что не намерена насильно из дочери делать спортсменку. Помимо занятия спортом наследница Навки изучает иностранные языки, она с уверенностью говорит на китайском.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:50
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