Скандальная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после очередной истерики заявила об уходе из телепроекта

«Я занимаюсь делами, стираю одежду для малышки, а они мешают. Хотят показать, что я не занимаюсь дочерью», - заявила Ольга Рапунцель и добавила, что ей нужно немного отдохнуть и она надеется, что все это смогут понять.

«Я уже по горло сыт. Одной ногой здесь, а другой за периметром. Сейчас я приму решение, и мы уйдем», - сказал Дима.

«В семь утра встала, в отличие от некоторых. Весь дом спит, я гуляю с ребенком. Она у меня не спит с семи до девяти. Потом спустилась мама, взяла у меня Василису, я немного вздремнула. Это вранье, я не сплю до двух часов! Я сплю потом, когда уже действительно хочу немножечко отдохнуть..», - кричала в слезах Ольга Рапунцель Ольге Орловой.

На днях Ольга Рапунцель заявила, что уже очень устала от постоянного давления со стороны своих коллег по съемочной площадке. По словам длинноволосой красавицы, ее то и дело обвиняют в том, что она никакая хозяйка и плохо ухаживает за единственной наследницей, мол, постоянно грязно, малышка вечно плачет, а на любого рода высказывания в адрес молодой мамы она якобы реагирует агрессивно.Скандальная участница прославленной телестройки, как оказалось, убеждена в том, что телеведущие и другие участники «Дома-2» хотят и делают все возможное для того, чтобы выжить ее за ворота: провоцируют скандалы, стремятся рассорить ее с супругом, младшей сестрой и матерью.После очередного конфликта на лобном месте любимый супруг Рапунцель – Дмитрий Дмитренко заявил, что хочет покинуть Периметр.Стоит подметить, что Ольга Рапунцель терпит осуждение не только от жителей Периметра, но и от телеведущих скандального телепроекта «Дом-2».На днях Ольга Орлова тет-а-тет с длинноволосой красавицей и ее супругом сообщила, что многочисленные телезрители отмечают, мол, что Оля совсем не проводит время с дочкой: оставляет девочку под присмотром родственников, а сама спит весь день. Именно это слова телеведущей довели «бренд» реалити-шоу до истерики.Рапунцель вовсю принялась заявлять, что на нее наговаривают те, кто ей завидует.Нужно сказать, что мало кто из преданных поклонников «Дом-2» верит в искренность слез Рапунцель. Почти что каждый день телезрители обращают внимание на то, как Ольга относится к своей единственной наследнице. В Сети даже начали появляться слухи о том, что девочку родила звездному семейству Рапунцель-Дмитренко любовница Дмитрия или вовсе суррогатная мать.