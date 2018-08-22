Скандальная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после очередной истерики заявила об уходе из телепроекта
У эпатажной звезды скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель сдали нервы. Молодая мамочка решила уйти за ворота Периметра через месяц после возвращения.
На днях Ольга Рапунцель заявила, что уже очень устала от постоянного давления со стороны своих коллег по съемочной площадке. По словам длинноволосой красавицы, ее то и дело обвиняют в том, что она никакая хозяйка и плохо ухаживает за единственной наследницей, мол, постоянно грязно, малышка вечно плачет, а на любого рода высказывания в адрес молодой мамы она якобы реагирует агрессивно.
Скандальная участница прославленной телестройки, как оказалось, убеждена в том, что телеведущие и другие участники «Дома-2» хотят и делают все возможное для того, чтобы выжить ее за ворота: провоцируют скандалы, стремятся рассорить ее с супругом, младшей сестрой и матерью.
После очередного конфликта на лобном месте любимый супруг Рапунцель – Дмитрий Дмитренко заявил, что хочет покинуть Периметр.
Стоит подметить, что Ольга Рапунцель терпит осуждение не только от жителей Периметра, но и от телеведущих скандального телепроекта «Дом-2».
На днях Ольга Орлова тет-а-тет с длинноволосой красавицей и ее супругом сообщила, что многочисленные телезрители отмечают, мол, что Оля совсем не проводит время с дочкой: оставляет девочку под присмотром родственников, а сама спит весь день. Именно это слова телеведущей довели «бренд» реалити-шоу до истерики.
Рапунцель вовсю принялась заявлять, что на нее наговаривают те, кто ей завидует.
Нужно сказать, что мало кто из преданных поклонников «Дом-2» верит в искренность слез Рапунцель. Почти что каждый день телезрители обращают внимание на то, как Ольга относится к своей единственной наследнице. В Сети даже начали появляться слухи о том, что девочку родила звездному семейству Рапунцель-Дмитренко любовница Дмитрия или вовсе суррогатная мать.
На днях Ольга Рапунцель заявила, что уже очень устала от постоянного давления со стороны своих коллег по съемочной площадке. По словам длинноволосой красавицы, ее то и дело обвиняют в том, что она никакая хозяйка и плохо ухаживает за единственной наследницей, мол, постоянно грязно, малышка вечно плачет, а на любого рода высказывания в адрес молодой мамы она якобы реагирует агрессивно.
Скандальная участница прославленной телестройки, как оказалось, убеждена в том, что телеведущие и другие участники «Дома-2» хотят и делают все возможное для того, чтобы выжить ее за ворота: провоцируют скандалы, стремятся рассорить ее с супругом, младшей сестрой и матерью.
«Я занимаюсь делами, стираю одежду для малышки, а они мешают. Хотят показать, что я не занимаюсь дочерью», - заявила Ольга Рапунцель и добавила, что ей нужно немного отдохнуть и она надеется, что все это смогут понять.
После очередного конфликта на лобном месте любимый супруг Рапунцель – Дмитрий Дмитренко заявил, что хочет покинуть Периметр.
«Я уже по горло сыт. Одной ногой здесь, а другой за периметром. Сейчас я приму решение, и мы уйдем», - сказал Дима.
Стоит подметить, что Ольга Рапунцель терпит осуждение не только от жителей Периметра, но и от телеведущих скандального телепроекта «Дом-2».
На днях Ольга Орлова тет-а-тет с длинноволосой красавицей и ее супругом сообщила, что многочисленные телезрители отмечают, мол, что Оля совсем не проводит время с дочкой: оставляет девочку под присмотром родственников, а сама спит весь день. Именно это слова телеведущей довели «бренд» реалити-шоу до истерики.
Рапунцель вовсю принялась заявлять, что на нее наговаривают те, кто ей завидует.
«В семь утра встала, в отличие от некоторых. Весь дом спит, я гуляю с ребенком. Она у меня не спит с семи до девяти. Потом спустилась мама, взяла у меня Василису, я немного вздремнула. Это вранье, я не сплю до двух часов! Я сплю потом, когда уже действительно хочу немножечко отдохнуть..», - кричала в слезах Ольга Рапунцель Ольге Орловой.
Нужно сказать, что мало кто из преданных поклонников «Дом-2» верит в искренность слез Рапунцель. Почти что каждый день телезрители обращают внимание на то, как Ольга относится к своей единственной наследнице. В Сети даже начали появляться слухи о том, что девочку родила звездному семейству Рапунцель-Дмитренко любовница Дмитрия или вовсе суррогатная мать.