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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали внешность дочери

Несколько дней назад супруги Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко окрестили свою дочь Милану, после чего посчитали возможным показать ее личико широкой публике.

Родителями футболист и модель стали немногим месяца назад, и если для Анастасии дочка – это первый ребенок, то для Дмитрия Милана стала уже второй дочерью в его биографии.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали внешность дочери

Пользователи по-разному восприняли новую публикацию Тарасова, который некогда утверждал, что его жизнь «не для лайков».

Фолловеры пришли к выводу, что девочка очень похожа на маму.

Крестными родителями малышки Миланы стали футболист Антон Миранчук и подруга Насти Ксения.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали внешность дочери

«Ребята, спасибо вам двоим за то, что взяли на себя большую ответственность и мы, в свою очередь, рады, что доверили вам своего дорогого человека. Теперь наша принцесса под надежными крыльями ангела-хранителя и под покровительством. Все прошло очень атмосферно», - поблагодарил своих кумовьев Тарасов в Сети.

Напомним, что отмечать крестины вся компания направилась в ресторан «Чайка», где в тот же вечер проводила пресс-конференцию Ольга Бузова, экс-супруга Дмитрия.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:32
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