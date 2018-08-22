Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали внешность дочери

Родителями футболист и модель стали немногим месяца назад, и если для Анастасии дочка – это первый ребенок, то для Дмитрия Милана стала уже второй дочерью в его биографии.Пользователи по-разному восприняли новую публикацию Тарасова, который некогда утверждал, что его жизнь «не для лайков».Фолловеры пришли к выводу, что девочка очень похожа на маму.Крестными родителями малышки Миланы стали футболист Антон Миранчук и подруга Насти Ксения.«Ребята, спасибо вам двоим за то, что взяли на себя большую ответственность и мы, в свою очередь, рады, что доверили вам своего дорогого человека. Теперь наша принцесса под надежными крыльями ангела-хранителя и под покровительством. Все прошло очень атмосферно», - поблагодарил своих кумовьев Тарасов в Сети.Напомним, что отмечать крестины вся компания направилась в ресторан «Чайка», где в тот же вечер проводила пресс-конференцию Ольга Бузова, экс-супруга Дмитрия.