У пассажирского самолета «Уфа-Сочи» в полете загорелся двигатель

Во время полета случилось возгорание левого двигателя, в связи с чем пилот принял решение вернуться обратно. Ему удалось благополучно приземлиться в аэропорту, где экстремальный рейс встречали отряды спасателей и несколько машин «скорой помощи».В результате чрезвычайного происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются специалисты.