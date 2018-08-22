У пассажирского самолета «Уфа-Сочи» в полете загорелся двигатель
У пассажирского самолета Ту-204, летевшего по маршруту Уфа-Сочи, в полете загорелся двигатель. По сообщениям представителей экстренных служб, на борту находились 207 человек.
Во время полета случилось возгорание левого двигателя, в связи с чем пилот принял решение вернуться обратно. Ему удалось благополучно приземлиться в аэропорту, где экстремальный рейс встречали отряды спасателей и несколько машин «скорой помощи».
В результате чрезвычайного происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются специалисты.
Во время полета случилось возгорание левого двигателя, в связи с чем пилот принял решение вернуться обратно. Ему удалось благополучно приземлиться в аэропорту, где экстремальный рейс встречали отряды спасателей и несколько машин «скорой помощи».
В результате чрезвычайного происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются специалисты.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:13