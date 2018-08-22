Индийская версия Nissan Kicks получит новый дизайн
Компания Nissan готовит к презентации кроссовер Kicks предназначенный для индийского рынка. Первые шпионские снимки были опубликованы в сети в начале месяца, а сейчас появилось видео с тестовым прототипом.
Кроссовер Nissan Kicks был представлен ещё в 2016 году, автомобиль уже продаётся на мексиканском, аргентинском, канадском, американском и китайском рынках. В основе данного транспортного средства лежит платформа V, которую также использовали при создании Nissan Juke и Micra.
Однако индийская модификация кроссовера будет построена на архитектуре В0, которую производители использовали при разработке российских версий Nissan Terrano и Renault Kaptur. В Индии Nissan Kicks появится с иной линией остекления, новым дизайном корпуса боковых зеркал, с иной решёткой радиатора и «парящим» сенсорным экраном. В качестве силового агрегата выступит бензиновый мотор объёмом 1.5 литра мощностью 106 лошадиных сил. В продажу автомобиль на индийский рынок должен поступить в этом году.
Кроссовер Nissan Kicks был представлен ещё в 2016 году, автомобиль уже продаётся на мексиканском, аргентинском, канадском, американском и китайском рынках. В основе данного транспортного средства лежит платформа V, которую также использовали при создании Nissan Juke и Micra.
Однако индийская модификация кроссовера будет построена на архитектуре В0, которую производители использовали при разработке российских версий Nissan Terrano и Renault Kaptur. В Индии Nissan Kicks появится с иной линией остекления, новым дизайном корпуса боковых зеркал, с иной решёткой радиатора и «парящим» сенсорным экраном. В качестве силового агрегата выступит бензиновый мотор объёмом 1.5 литра мощностью 106 лошадиных сил. В продажу автомобиль на индийский рынок должен поступить в этом году.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:00