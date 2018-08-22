Индийская версия Nissan Kicks получит новый дизайн

Кроссовер Nissan Kicks был представлен ещё в 2016 году, автомобиль уже продаётся на мексиканском, аргентинском, канадском, американском и китайском рынках. В основе данного транспортного средства лежит платформа V, которую также использовали при создании Nissan Juke и Micra.Однако индийская модификация кроссовера будет построена на архитектуре В0, которую производители использовали при разработке российских версий Nissan Terrano и Renault Kaptur. В Индии Nissan Kicks появится с иной линией остекления, новым дизайном корпуса боковых зеркал, с иной решёткой радиатора и «парящим» сенсорным экраном. В качестве силового агрегата выступит бензиновый мотор объёмом 1.5 литра мощностью 106 лошадиных сил. В продажу автомобиль на индийский рынок должен поступить в этом году.