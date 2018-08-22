Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе и хотят ребенка

В преддверии бракосочетания влюблённые снялись вместе для обложки итальянской версии журнала Vanity Fair. В беседе с журналистами Венсан Кассель рассказал, как познакомился со своей возлюбленной. До встречи с Тиной Кунаки актёр думал, что сделал всё возможное, он был женат и воспитал двух дочерей. Затем он принял решение быть свободным, но через время почувствовал себя опустошённым, но на отношения с женщинами он уже не рассчитывал.Внезапно он познакомился с девушкой намного моложе себя, о её возрасте актёр узнал на второй день после знакомства и очень удивился. Тогда он решил встретиться с отцом Тины и поговорить, после чего их роман начал стремительно развиваться. Сейчас возлюбленные готовятся к свадьбе, желая создать полноценную семью и завести детей.