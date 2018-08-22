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Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе и хотят ребенка

Венсан Кассель и Тина Кунаки рассказали в интервью с журналистами о своём желании родить ребенка. 51-летний актёр и 21-летняя модель живут душа в душу и готовятся к свадьбе.

В преддверии бракосочетания влюблённые снялись вместе для обложки итальянской версии журнала Vanity Fair. В беседе с журналистами Венсан Кассель рассказал, как познакомился со своей возлюбленной. До встречи с Тиной Кунаки актёр думал, что сделал всё возможное, он был женат и воспитал двух дочерей. Затем он принял решение быть свободным, но через время почувствовал себя опустошённым, но на отношения с женщинами он уже не рассчитывал.

Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе и хотят ребенка

Внезапно он познакомился с девушкой намного моложе себя, о её возрасте актёр узнал на второй день после знакомства и очень удивился. Тогда он решил встретиться с отцом Тины и поговорить, после чего их роман начал стремительно развиваться. Сейчас возлюбленные готовятся к свадьбе, желая создать полноценную семью и завести детей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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