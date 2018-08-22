На аукционе Sotheby's ржавую "Ниву" оценили в 6,5 миллиона рублей

Столь высокую цену за машину организаторы аукциона назначили, опираясь на её историю. Именно эта «Нива» участвовала в 1981 году в ралли «Париж-Дакар». К заезду готовил автомобиль гонщик Франсуа Джинсон, который приобрёл советский внедорожник именно для марафона. Он же выступал пилотом во время гонки со стартовым номером 167, а штурманом был его сын. Тогда на старт вышло более десятка российских кроссоверов, один из них финишировал третьим.Однако «Нива», выставленная на продажу, до финиша не добралась. После неудачи в гонках автомобиль до 2009 года находился в гараже спортсмена, затем внедорожник был продан другому владельцу, который сейчас выставляет её на продажу. Машина пребывает в том состоянии, в котором участвовала в заезде.