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ГАЗ презентовал публике новые внедорожники на базе «Соболь 4х4» Next

На международном форуме «Неделя национальной безопасности» презентованы два новых автомобиля, выпущенные Горьковским автозаводом (ГАЗ). Производитель представил внедорожники «Соболь 4х4» Next в кузове микроавтобус и пикап.

Обе экспериментальные версии построены на базе машины «Соболь 4х4», с установкой кабинного модуля «ГАЗели NEXT», выполненного в двух вариантах кузовов - пикап и микроавтобус. Отличия только в капоте и переднем бампере. Предназначены новые машины для условий «экстремальных путешествий и активного отдыха». Как отметили производители, подойдут автомобили для сельского хозяйства и нефтяной отрасли.

ГАЗ презентовал публике новые внедорожники на базе «Соболь 4х4» Next

На автомобилях установлена удлиненная колесная база. Подключаемый полный привод и блокировка дифференциалов мостов, позволяют успешно преодолевать бездорожье. Оснащены оба автомобиля 6-местными кузовами. Представители ГАЗ уточняют, что предназначены прототипы для изучения спроса, серийное их производство пока не планируется.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:50
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