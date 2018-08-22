ГАЗ презентовал публике новые внедорожники на базе «Соболь 4х4» Next
На международном форуме «Неделя национальной безопасности» презентованы два новых автомобиля, выпущенные Горьковским автозаводом (ГАЗ). Производитель представил внедорожники «Соболь 4х4» Next в кузове микроавтобус и пикап.
Обе экспериментальные версии построены на базе машины «Соболь 4х4», с установкой кабинного модуля «ГАЗели NEXT», выполненного в двух вариантах кузовов - пикап и микроавтобус. Отличия только в капоте и переднем бампере. Предназначены новые машины для условий «экстремальных путешествий и активного отдыха». Как отметили производители, подойдут автомобили для сельского хозяйства и нефтяной отрасли.
На автомобилях установлена удлиненная колесная база. Подключаемый полный привод и блокировка дифференциалов мостов, позволяют успешно преодолевать бездорожье. Оснащены оба автомобиля 6-местными кузовами. Представители ГАЗ уточняют, что предназначены прототипы для изучения спроса, серийное их производство пока не планируется.
Обе экспериментальные версии построены на базе машины «Соболь 4х4», с установкой кабинного модуля «ГАЗели NEXT», выполненного в двух вариантах кузовов - пикап и микроавтобус. Отличия только в капоте и переднем бампере. Предназначены новые машины для условий «экстремальных путешествий и активного отдыха». Как отметили производители, подойдут автомобили для сельского хозяйства и нефтяной отрасли.
На автомобилях установлена удлиненная колесная база. Подключаемый полный привод и блокировка дифференциалов мостов, позволяют успешно преодолевать бездорожье. Оснащены оба автомобиля 6-местными кузовами. Представители ГАЗ уточняют, что предназначены прототипы для изучения спроса, серийное их производство пока не планируется.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:50