ГАЗ презентовал публике новые внедорожники на базе «Соболь 4х4» Next

Обе экспериментальные версии построены на базе машины «Соболь 4х4», с установкой кабинного модуля «ГАЗели NEXT», выполненного в двух вариантах кузовов - пикап и микроавтобус. Отличия только в капоте и переднем бампере. Предназначены новые машины для условий «экстремальных путешествий и активного отдыха». Как отметили производители, подойдут автомобили для сельского хозяйства и нефтяной отрасли.На автомобилях установлена удлиненная колесная база. Подключаемый полный привод и блокировка дифференциалов мостов, позволяют успешно преодолевать бездорожье. Оснащены оба автомобиля 6-местными кузовами. Представители ГАЗ уточняют, что предназначены прототипы для изучения спроса, серийное их производство пока не планируется.