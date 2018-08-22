Екатерина Климова объяснила свою красоту и молодость волшебным словом

«Диеты? Секреты? Советы? Я знаю только одно волшебное слово- РАБОТА!», - чистосердечно заявила Екатерина Климова, приложив фотомонтаж нескольких эффектных снимков, сделанных крупным планом.

«Ну прям девчонка, 16 лет!», «Очень красивая! Очень!», «Твое фото может поразить любого.. Ты лучшая Актриса и Модель!», - пишут в Сети.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 21 Авг 2018 в 5:32 PDT

В адрес Екатерины Климовой звучит немало восторженных комплиментов. Многие при этом пытаются выведать, почему время на влияет на лицо, почему после рождения четырех детей она продолжает оставаться стройной и привлекательной.И вот актриса не выдержала и сделала в Instagram сенсационное признание.Фолловеры с новой силой принялись восхищаться своей любимицей, называя ее ангелом, богией и просто красавицей.