Екатерина Климова объяснила свою красоту и молодость волшебным словом
Екатерина Климова объяснила свою красоту и молодость волшебным словом. Известная российская актриса в свои 40 лет выглядит, как девушка, вызывая искреннее восхищение своих преданных поклонников.
В адрес Екатерины Климовой звучит немало восторженных комплиментов. Многие при этом пытаются выведать, почему время на влияет на лицо, почему после рождения четырех детей она продолжает оставаться стройной и привлекательной.
И вот актриса не выдержала и сделала в Instagram сенсационное признание.
Фолловеры с новой силой принялись восхищаться своей любимицей, называя ее ангелом, богией и просто красавицей.
В адрес Екатерины Климовой звучит немало восторженных комплиментов. Многие при этом пытаются выведать, почему время на влияет на лицо, почему после рождения четырех детей она продолжает оставаться стройной и привлекательной.
И вот актриса не выдержала и сделала в Instagram сенсационное признание.
«Диеты? Секреты? Советы? Я знаю только одно волшебное слово- РАБОТА!», - чистосердечно заявила Екатерина Климова, приложив фотомонтаж нескольких эффектных снимков, сделанных крупным планом.
Фолловеры с новой силой принялись восхищаться своей любимицей, называя ее ангелом, богией и просто красавицей.
«Ну прям девчонка, 16 лет!», «Очень красивая! Очень!», «Твое фото может поразить любого.. Ты лучшая Актриса и Модель!», - пишут в Сети.