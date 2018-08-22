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Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина поздравила мужа с днем рождения

Бывшая девушка Павла Табакова, актриса и модель Маруся Фомина трогательно поздравила мужа с днем рождения. 25-летняя звезда посвятила любимому несколько теплых срок в Instagram.

Напомним, что Маруся Фомина с недавних пор замужем за креативным директором кинокомпании «Небо» Алексеем Киселевым. 16 августа стало известно о прибавлении в звездном семействе: актриса подарила мужу очаровательную дочку.

Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина поздравила мужа с днем рождения

Маруся Фомина работает в театре и много снимается в кино, не забывая общаться со своими фанатами в Instagram. Недавно она воспользовалась популярной соцсетью, чтобы поздравить мужа с днем рождения.

Она поблагодарила Алексея Киселева за то, что он не заставил себя долго ждать. «Я представляла тебя именно таким. Пусть это будет навсегда, потому что ты-лучший. С днём рождения. Я тебя люблю», - пишет она под черно-белой фотографией супруга.

 
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Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:45
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