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Учеными найдены ферменты способные преобразовывать тип крови

Ученые Университета Британской Колумбии сообщают, что из человеческого кишечника успешно идентифицированы ферменты, с помощью которых удалось преобразовать кровь типа А и В в О. Результаты можно вводить в случаях чрезвычайных ситуаций, причем эффективнее в 30 раз, чем это позволяли ранее изученные ферменты.

Ученные изучали выборку ДНК организмов комаров и пиявок, которые способны деградировать кровь, в итоге успешно найдены ферменты-кандидаты в составе микробиома кишечника человека. Так называемые муцины, или ликозилированные белки, вырезая стенку кишечника обеспечивают сахар, служащий креплением для кишечных бактерий. Антигены крови типа А и В, по структуре сходны с некоторыми из сахаров муцина. За основу исследователи взяли ферменты, используемые бактериями при выщелачивании сахаров с содержанием муцина. В результате обнаружены новые ферменты, действующие в 30 раз эффективнее ранее заявленных кандидатов, участвующих в процессе удаления антигенов красных кровяных клеток.

Учеными найдены ферменты способные преобразовывать тип крови

Ученые проверят эти ферменты в условиях потенциальных клинических испытаний. Так же, будет запланировано проведение техники протеиновой инженерии, имитирующей естественную эволюцию, для создания более эффективного фермента, удаляющего сахар.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 04:30
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