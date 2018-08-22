Учеными найдены ферменты способные преобразовывать тип крови

Ученные изучали выборку ДНК организмов комаров и пиявок, которые способны деградировать кровь, в итоге успешно найдены ферменты-кандидаты в составе микробиома кишечника человека. Так называемые муцины, или ликозилированные белки, вырезая стенку кишечника обеспечивают сахар, служащий креплением для кишечных бактерий. Антигены крови типа А и В, по структуре сходны с некоторыми из сахаров муцина. За основу исследователи взяли ферменты, используемые бактериями при выщелачивании сахаров с содержанием муцина. В результате обнаружены новые ферменты, действующие в 30 раз эффективнее ранее заявленных кандидатов, участвующих в процессе удаления антигенов красных кровяных клеток.Ученые проверят эти ферменты в условиях потенциальных клинических испытаний. Так же, будет запланировано проведение техники протеиновой инженерии, имитирующей естественную эволюцию, для создания более эффективного фермента, удаляющего сахар.