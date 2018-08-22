Экс-участница группы «Ранетки» Лена Третьякова рассказала, что была содержанкой

Зрители помнят Елену Третьякову в образе пацанки, но сейчас ей уже 29 лет. В последнее время экс-участница группы «Ранетки» откровенничает со своими фанатами в социальных сетях. На днях Елена Третьякова рассказала, как она была девушкой на содержании. Певица сообщила, что когда-то на одной из телепрограмм на вопрос, могла бы ты быть содержанкой, она сразу ответила согласием.Но спустя некоторое время у Елены Третьяковой действительно завязались отношения с обеспеченным мужчиной, которые продлились несколько месяцев и от идеала были далеки. Поэтому продолжать общение с богатым мужчиной она не захотела и вскоре сменила номер телефона.Напомним 2005 году появилась поп-группа «Ранетки», которая стала очень популярной. Но потом коллектив распался. Одни участницы группы стали строить сольную карьеру, а другие просто занялись личной жизнью.