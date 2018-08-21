Недружелюбные роботы повышают эффективность человеческих действий
Исследовав старую проблему, психологи выяснили, что люди лучше демонстрируют умственные способности, если работают под присмотром недружелюбного робота.
Для исследования специалисты протестировали 58 добровольцев. Молодые люди прошли психологический тест, в ходе которого они видели слово и должны были указать, шрифтом какого цвета оно набрано. Например - слово «зеленый» набрано красным цветом. Результаты показали, что люди лучше выполняют тест, когда находятся в стрессовом состоянии, а также из-за конкурентов и надсмотрщиков.
Добровольцы выполняли задание несколько раз. Сначала они делали это одни, а после - в присутствии робота. Поскольку люди находились с роботом в одном помещении, они уже сделали определенные выводы про него. С некоторыми добровольцами робот говорил спокойно, а с другими проявлял агрессию.
Во время прохождения теста робот находился рядом с людьми. И если до этого, он вел себя дружелюбно, то ответы добровольцев не становились эффективнее. Когда же наблюдал недружелюбный робот результаты теста значительно улучшались.
Для исследования специалисты протестировали 58 добровольцев. Молодые люди прошли психологический тест, в ходе которого они видели слово и должны были указать, шрифтом какого цвета оно набрано. Например - слово «зеленый» набрано красным цветом. Результаты показали, что люди лучше выполняют тест, когда находятся в стрессовом состоянии, а также из-за конкурентов и надсмотрщиков.
Добровольцы выполняли задание несколько раз. Сначала они делали это одни, а после - в присутствии робота. Поскольку люди находились с роботом в одном помещении, они уже сделали определенные выводы про него. С некоторыми добровольцами робот говорил спокойно, а с другими проявлял агрессию.
Во время прохождения теста робот находился рядом с людьми. И если до этого, он вел себя дружелюбно, то ответы добровольцев не становились эффективнее. Когда же наблюдал недружелюбный робот результаты теста значительно улучшались.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:30