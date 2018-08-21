Недружелюбные роботы повышают эффективность человеческих действий

Для исследования специалисты протестировали 58 добровольцев. Молодые люди прошли психологический тест, в ходе которого они видели слово и должны были указать, шрифтом какого цвета оно набрано. Например - слово «зеленый» набрано красным цветом. Результаты показали, что люди лучше выполняют тест, когда находятся в стрессовом состоянии, а также из-за конкурентов и надсмотрщиков.Добровольцы выполняли задание несколько раз. Сначала они делали это одни, а после - в присутствии робота. Поскольку люди находились с роботом в одном помещении, они уже сделали определенные выводы про него. С некоторыми добровольцами робот говорил спокойно, а с другими проявлял агрессию.Во время прохождения теста робот находился рядом с людьми. И если до этого, он вел себя дружелюбно, то ответы добровольцев не становились эффективнее. Когда же наблюдал недружелюбный робот результаты теста значительно улучшались.