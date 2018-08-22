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Эксперт прогнозирует падение спроса на смартфоны Apple на фоне успеха iPhone X

Ожидается падение спроса на смартфоны Apple на фоне грандиозного успеха iPhone X. Об этом накануне сообщил портал CNBC со ссылкой на мнение авторитетного аналитика New Street Research Пьера Феррагу.

Эксперт прогнозирует падение спроса на смартфоны Apple на фоне успеха iPhone X

Модель iPhone X 2017 года выпуска оказалась настолько популярной и востребованной, что покупатели не захотят больше смотреть на другие линейки смартфонов, если в них не будет внедряться еще более продвинутые инновационные решения.

В связи с этим, Пьер Феррару прогнозирует, что в 2019 и 2020 годах прибыль «яблочной компании» от продаж смартфонов упадет соответственно на 9 и 6%.

Ожидается, что Apple уже в следующем месяце презентует публике сразу три новеньких iPhone X, включая собственно X, X Plus, а также бюджетный вариант с одной камерой. Что касается модели 2017 года, она в ближайшее время будет снята с производства уступив место обновленным аналогам.

 
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Технологии
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:15
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