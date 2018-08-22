Эксперт прогнозирует падение спроса на смартфоны Apple на фоне успеха iPhone X

Модель iPhone X 2017 года выпуска оказалась настолько популярной и востребованной, что покупатели не захотят больше смотреть на другие линейки смартфонов, если в них не будет внедряться еще более продвинутые инновационные решения.В связи с этим, Пьер Феррару прогнозирует, что в 2019 и 2020 годах прибыль «яблочной компании» от продаж смартфонов упадет соответственно на 9 и 6%.Ожидается, что Apple уже в следующем месяце презентует публике сразу три новеньких iPhone X, включая собственно X, X Plus, а также бюджетный вариант с одной камерой. Что касается модели 2017 года, она в ближайшее время будет снята с производства уступив место обновленным аналогам.