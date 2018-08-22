Ученые: Мозг людей стал уязвимым из-за генетической ошибки

Размер мозга отличает людей от других приматов. Данный орган человека эволюционировал примерно от двух до трех миллионов лет назад. Происходили этапы данного процесса в группе африканских австралопитеков. Ученые приняли решение определить, каким образом объем мозга увеличился в три раза, начав свои исследования с поиска генов, которые отсутствуют у обезьян. В результате обнаружено 35 генов, которые есть только у людей и обезьян.Среди них экспертами выделено семейство NOTCH, функции которого заключаются в отправке сообщений между клетками. Как показал анализ, образование трех участков NOTCH 2NL произошло копированием и ошибочной вставкой в состав исходного гена NOTCH. Дефект привел к образованию новых белков, от которых зависит рост стволовых клеток в головном мозге. Как предполагается, этим процессом активировалось размножение нейронов, с последующим разрастанием мозга.Ученые рассказали, что пациенты с наследственной делецией этой области, подвержены риску проявления шизофрении, а для людей с дублированием, свойственны расстройства аутистического спектра.