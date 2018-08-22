Ученые: Мозг людей стал уязвимым из-за генетической ошибки
Согласно исследованиям ученых из Института биотехнологии Фландрии в Бельгии выясняется, что мозг людей стал большим и уязвимым из-за генетической ошибки. Тематическое издание опубликовало результаты проведенной научной работы.
Размер мозга отличает людей от других приматов. Данный орган человека эволюционировал примерно от двух до трех миллионов лет назад. Происходили этапы данного процесса в группе африканских австралопитеков. Ученые приняли решение определить, каким образом объем мозга увеличился в три раза, начав свои исследования с поиска генов, которые отсутствуют у обезьян. В результате обнаружено 35 генов, которые есть только у людей и обезьян.
Среди них экспертами выделено семейство NOTCH, функции которого заключаются в отправке сообщений между клетками. Как показал анализ, образование трех участков NOTCH 2NL произошло копированием и ошибочной вставкой в состав исходного гена NOTCH. Дефект привел к образованию новых белков, от которых зависит рост стволовых клеток в головном мозге. Как предполагается, этим процессом активировалось размножение нейронов, с последующим разрастанием мозга.
Ученые рассказали, что пациенты с наследственной делецией этой области, подвержены риску проявления шизофрении, а для людей с дублированием, свойственны расстройства аутистического спектра.
Размер мозга отличает людей от других приматов. Данный орган человека эволюционировал примерно от двух до трех миллионов лет назад. Происходили этапы данного процесса в группе африканских австралопитеков. Ученые приняли решение определить, каким образом объем мозга увеличился в три раза, начав свои исследования с поиска генов, которые отсутствуют у обезьян. В результате обнаружено 35 генов, которые есть только у людей и обезьян.
Среди них экспертами выделено семейство NOTCH, функции которого заключаются в отправке сообщений между клетками. Как показал анализ, образование трех участков NOTCH 2NL произошло копированием и ошибочной вставкой в состав исходного гена NOTCH. Дефект привел к образованию новых белков, от которых зависит рост стволовых клеток в головном мозге. Как предполагается, этим процессом активировалось размножение нейронов, с последующим разрастанием мозга.
Ученые рассказали, что пациенты с наследственной делецией этой области, подвержены риску проявления шизофрении, а для людей с дублированием, свойственны расстройства аутистического спектра.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:30