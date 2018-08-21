Пользователей Сети шокировал «реальный» Гомер Симпсон

Американский художник Мигель Васкес прославился тем, что воплощает в 3D-формате персонажей знаменитых мультфильмов и компьютерных игр. Несколько дней назад художник показал, как выглядел бы главный герой мультсериала «Симпсоны» в реальной жизни. Рисунок автор обнародовал на своей странице в Instagram.Результат, который получился у Мигеля Васкеса не только шокировал, но напугал многих пользователей Сети. Некоторые подписчики художника назвали «реального» Гомера Симпсона ужасным, другие же попросили художника перерисовать всю семью, восхитившись тем, как натурально получилось с одним из героев легендарных «Симпсонов».