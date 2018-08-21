Пользователей Сети шокировал «реальный» Гомер Симпсон
Художник из США на своей странице в Instagram поделился собственным видением того, как главный герой мультипликационного фильма «Симпсоны» выглядел бы, будь он настоящим человеком. Пользователи Сети были шокированы увидев «реального» Гомера Симпсона.
Американский художник Мигель Васкес прославился тем, что воплощает в 3D-формате персонажей знаменитых мультфильмов и компьютерных игр. Несколько дней назад художник показал, как выглядел бы главный герой мультсериала «Симпсоны» в реальной жизни. Рисунок автор обнародовал на своей странице в Instagram.
Результат, который получился у Мигеля Васкеса не только шокировал, но напугал многих пользователей Сети. Некоторые подписчики художника назвали «реального» Гомера Симпсона ужасным, другие же попросили художника перерисовать всю семью, восхитившись тем, как натурально получилось с одним из героев легендарных «Симпсонов».
Американский художник Мигель Васкес прославился тем, что воплощает в 3D-формате персонажей знаменитых мультфильмов и компьютерных игр. Несколько дней назад художник показал, как выглядел бы главный герой мультсериала «Симпсоны» в реальной жизни. Рисунок автор обнародовал на своей странице в Instagram.
Результат, который получился у Мигеля Васкеса не только шокировал, но напугал многих пользователей Сети. Некоторые подписчики художника назвали «реального» Гомера Симпсона ужасным, другие же попросили художника перерисовать всю семью, восхитившись тем, как натурально получилось с одним из героев легендарных «Симпсонов».