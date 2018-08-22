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Учёные: Древние майя способствовали эрозии почвы на полуострове Юкатан

Учёные смогли выяснить, что древние майя в своё время способствовали эрозии, а также обеднению почв на территории тропических лесов полуострова Юкатан. Это осталось заметным и в наши дни, о чем сообщает портал Phys.org со ссылкой на результаты исследований Университета Макгилла.

Учёные: Древние майя способствовали эрозии почвы на полуострове Юкатан

Майя в 9 столетии переживали сильный упадок, который выражается в быстром уменьшении населения, упадку городов, разрушении систем водоснабжения. Согласно предположениям учёных, цивилизация майя исчезла вследствие экологической катастрофы, которую вызвала вырубка лесов, распространения сельского хозяйства, строительства городов. Исследователями изучаются образцы отложений, взятых со дна трех озер, которые располагаются на юге Мексики и в Гватемале.

Учёные смогли определить возраст остатков растительного воска, хранящегося долгое время в грунте в составе минералов. Потом они сравнили значения с возрастом растительных окаменелостей, которые содержаться в тех же отложениях. Когда майя приступили к масштабной вырубки лесов, была резко снижена разница в возрасте воска, а также окаменелостей. Это означает, что углерод хранится в грунте на протяжении коротких промежутков времени.

Из этого следует, что запасы углерода в почвах, которые возделывали майя, резко уменьшился, став причиной потери их плодородности. Учёные отмечают, что последствия данных изменений заметны и в наше время. До сих пор почва на полуострове Юкатан не восстановилась.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00
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