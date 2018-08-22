АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

Конспирологи объявили Антарктиду мировым злом

Конспирологи объявили Антарктиду мировым злом. Поводом для такого зловещего заявления стало бегство ведущих менеджеров дорогостоящего и перспективного проекта Antarctica NZ.

Конспирологи объявили Антарктиду мировым злом

Как пишет новозеландский портал stuff.co.nz, исполнительный директор Antarctica NZ Петер Беггс и член правления Шарон Хантер внезапно вдвоем сослались на семейные обстоятельства и спешно покинули проект, касающийся исследований в Антарктиде.

Они выразили готовность поставить крест на своей карьере только ради того, чтобы держаться подальше от самого таинственного материка Земли. К тому же оба менеджера внезапно спохватились и отправили своих детей в Великобританию, как можно дальше от Антарктиды.

Конспирологи объявили Антарктиду мировым злом

Зная, что в проект вложено более 150 миллионов долларов, подобное поведение вызывает недоумение у всех, но только не у конспирологов. Они сразу припомнили, как американский астронавт, эксперт NASA и полковник ВВС США Базз Олдрин объявил Антарктиды сосредоточением Мирового зла, откуда для всех жителей планеты исходит смертельная опасность.

Другим поводом для тревоги стали участившиеся в последнее время аномалии в виде всплесков электромагнитных волн, источник которых находится в глубине Антарктиды.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сериал «Блеск» решили продлить на третий сезон
Марихуана помогает беременным американкам
Пять российских фильмов стали претендентами на
Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина
Ученые: Мозг людей стал уязвимым из-за
Конспирологи объявили Антарктиду мировым злом
Учеными найдены ферменты способные
Сухая трава позволила ученым обнаружить в
Загадочный танцующий столб света напугал жителей
В Техасе на видеорегистратор попал загадочный
Samsung Galaxy Note 9 и стилус S Pen
Автобренд Volkswagen обновил купе Lamando
Новая Infiniti Q60 стала для россиян дешевле
Недружелюбные роботы повышают эффективность
Удар молнии в «летающую тарелку» попал на видео в
Пользователей Сети шокировал «реальный» Гомер
Линии полярного сияния STEVE оказались новым
О переворотах магнитного поля Земли ученым
Российские физики создали датчик света толщиной в
Ани Лорак нашла «замену» неверному мужу
Учёные: Ежедневное употребление молока уменьшает
Ученые NASA зафиксировали над Алабамой яркий
Зрители «Дома-2» шокированы двойными стандартами
Эвелина Блёданс хочет родить ребёнка при помощи
Скандальный участник «Дома-2» Илья Яббаров снова
Галина Юдашкина впервые показала в Instagram лицо
Александра Черно призналась, что ей не хватает
Анне Тереховой пришлось уйти из родного Театра
В Нижнем Новгороде фестиваль #Прокачайсебя собрал
Рестайлинговый Suzuki Ciaz получил новую
Просмотреть все новости