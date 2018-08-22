Конспирологи объявили Антарктиду мировым злом

Как пишет новозеландский портал stuff.co.nz, исполнительный директор Antarctica NZ Петер Беггс и член правления Шарон Хантер внезапно вдвоем сослались на семейные обстоятельства и спешно покинули проект, касающийся исследований в Антарктиде.Они выразили готовность поставить крест на своей карьере только ради того, чтобы держаться подальше от самого таинственного материка Земли. К тому же оба менеджера внезапно спохватились и отправили своих детей в Великобританию, как можно дальше от Антарктиды.Зная, что в проект вложено более 150 миллионов долларов, подобное поведение вызывает недоумение у всех, но только не у конспирологов. Они сразу припомнили, как американский астронавт, эксперт NASA и полковник ВВС США Базз Олдрин объявил Антарктиды сосредоточением Мирового зла, откуда для всех жителей планеты исходит смертельная опасность.Другим поводом для тревоги стали участившиеся в последнее время аномалии в виде всплесков электромагнитных волн, источник которых находится в глубине Антарктиды.