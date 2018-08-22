Сериал «Блеск» решили продлить на третий сезон

Стриминговый сервис Netflix сообщает, что сериал «Блеск» был продлен на третий сезон. Об этом стало известно через 2 месяца после выхода второго сезона этого проекта.Еще недавно, вице-президента «Нетфликса» по оригинальному контенту Синди Холланд в рамках одной из пресс-конференций рассказала, что ей очень нравится сериал «Блеск», но решение о третьем сезоне еще не принято. Сейчас, судьба все-таки решена в пользу продолжения проекта. Во многом благодаря тому, что многосерийный фильм был номинирован сразу на восемь праймтаймовых «Эмми». Среди номинаций также присутствует и «Лучший комедийный сериал». По словам представителей компании Netflix, «Блеск» не является лидером по числу просмотров, но благодаря ему стриминговый сервис может получить несколько престижных наград.В сериале рассказывается о женском рестлинге. Действие многосерийного фильма разворачивается в 80-ых годах прошлого столетия, что, учитывая популярность той эпохи в современных картинах, добавляет проекту баллы.