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Зрители «Дома-2» шокированы двойными стандартами руководства телепроекта

Большое количество телезрителей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» повергли в шок двойственные стандарты администрации прославленной телестройки.

По словам преданных поклонников «Дома-2», двойственность стандартов руководства скандального телепроекта вызывает у них искреннее недоумение.

Зрители «Дома-2» шокированы двойными стандартами руководства телепроекта

Достаточно хорошие и симпатичные девушки и молодые люди продолжают оставаться в тени, им не выделяют эфирного времени, для них не устраивают кастингов. При этом эпатажные и весьма скандальные участники, которые то и дело провоцируют своих коллег по съемочной площадке, пользуются на реалити-шоу уважением и почетом.

Поклонники «Дома-2» привели в пример ситуацию с Ильей Яббаровым. Мужчина является сторожилом телестройки, которому позволили оставить на Поляне свою беременную девушку Алену Рапунцель-младшую (Савкину) и отправиться на Сейшельские острова с целью отдохнуть от семейных скандалов, передряг и вспышек ярости длинноволосой красавицы.

И все бы ничего, если бы на «Острове любви» Илью Яббарова не ждала довольно юная и симпатичная девушка. Маргарита Ларченко сразу же заявила, что настроена строить отношения именно с этим участником шоу, несмотря даже на то, что на Поляне находится беременная от мужчины девушка.

Зрители «Дома-2» шокированы двойными стандартами руководства телепроекта

Кроме того, телезрители хорошо помнят о том, что у Ильи Яббарова за Периметром есть еще один наследник, которому мужчина не только не платит алименты, но и никак не помогает.

Не менее странным для телезрителей «Дома-2» показалось поведение еще одного участника реалити-шоу – Андрея Шабарина. Отметим, что мужчина не так давно заявил, что привык решать проблемы со своими женщинами при помощи кулаков.

Однако осуждения со стороны руководства телестройки или телеведущих шоу Шабарин получает в виде легких выговоров, в то время, как других домовцев за меньшие проступки тут же жестко наказывают или вообще отправляют за ворота.

По мнению телезрителей, такую двойственность стандартов на телепроекте «Дом-2» можно было бы не заметить, если бы его не смотрело такое большое количество людей, в число которых входят подростки.

Зрители «Дома-2» шокированы двойными стандартами руководства телепроекта

«Какую мораль подростки должны вынести для себя из последних эфиров «Дома-2»? Где наконец справедливость? Добро? Все наигранно! Руководство реалити-шоу только то и делает, что поддерживает пренебрежение общечеловеческих ценностей! С такими темпами проект совсем скоро закроют!», - написал один из поклонников скандальной телестройки «Дом-2» в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:09
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