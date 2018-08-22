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Пять российских фильмов стали претендентами на премию Европейской киноакадемии

Пять российских фильмов стали претендентами на премию Европейской киноакадемии. Всего в список вошли 49 кинокартин из 35 стран. Церемония вручения состоится в конце текущего года.

Пять российских фильмов стали претендентами на премию Европейской киноакадемии

Сообщается, что в список с претендентами на премию Европейской киноакадемии попали картины «Довлатов» режиссера Алексея Германа - младшего, фильм Алексея Федорченко «Война Анны», «Аритмия» Бориса Хлебникова, а также «Айка» Сергея Дворцева и «Лето» Кирилла Серебренникова. В полный список вошли 49 кинолент из 35 стран.

Список финалистов будет озвучен на кинофестивале в Испании в ноябре 2018 года. Претенденты на главный приз будут отобраны по результатам голосования 3,5 тысячи членов Европейской киноакадемии. Церемония вручения состоится в декабре текущего года, награды будут вручены в таких категориях, как лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, а также лучшие актриса и актер.

Премия Европейской киноакадемии в первые была вручена в 1988 году. По замыслу, она противопоставлялась американскому «Оскару» и была представлена, как главная кинематографическая премия Европы.

 
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Культура / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:00
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