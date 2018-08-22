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Сухая трава позволила ученым обнаружить в Великобритании новые доисторические артефакты

Аномально жаркое лето и сухая трава позволили ученым из Великобритании сделать ряд важных открытий. Рассматривая фотографии, сделанные с высоты птичьего полета, исследователи обнаружили прежде неизвестные науке доисторические артефакты.

Сухая трава позволила ученым обнаружить в Великобритании новые доисторические артефакты

Хотя в последние годы британцы жалуются на изнуряющий зной, погода благоприятствует археологам, позволяя увидеть то, что раньше был скрыто под покровом зеленых трав. Экспертам из организации «Historic England» посчастливилось найти могильные курганы, культовые сооружения, здания железного века и даже фермы времен Римской империи.

Благодаря сухой погоде, ученым открылось даже то, что было частично уничтожено в результате распашки земель. Они признают, что подобного «урожая» артефактов им не встречалось с 2011 года, и теперь научным работникам предстоит немало работы по идентификации своих открытий.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 04:00
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