Удар молнии в «летающую тарелку» попал на видео в Калифорнии

Американец решил запечатлеть бушевавшую непогоду на видео. По его словам, когда он начал снимать происходящее, то вскоре заметил странную активность над горизонтом. Каждая вспышка молнии сопровождалась отображением сигарообразного объекта, похожего на классический аппарат НЛО.Через некоторое время стало ясно, что летающий объект притягивает к себе молнии, питаясь энергией электрических разрядов. Также американец почувствовал странные вибрации, которые можно было ощущать за многие километры от НЛО.Мировые уфологи дали оценку данному материалу. Известный тайваньский специалист сделал заключение, что воздушное судно внеземной цивилизации «заправлялось» электрической энергией молний. Подобные факты уже отмечались свидетелями, только сейчас американцу удалось запечатлеть процесс качественно и убедительно.