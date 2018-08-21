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Скандальный участник «Дома-2» Илья Яббаров снова оскорбил своих подписчиков

Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров обратился к тем, кто его продолжает осуждать и оскорблять.

Ни для кого не является секретом, что Яббаров никогда не был любимчиком телезрителей прославленной телестройки «Дом-2». На сегодняшний же день мужчину критикуют и ругают особенно сильно. Причем это делают не только недоброжелатели Ильи, но и его давнишние преданные фанаты.

Скандальный участник «Дома-2» Илья Яббаров снова оскорбил своих подписчиков

И дело тут даже не в том, что участник реалити, в очередной раз вскружив молоденькой девушке голову и сделав ей малыша, сбежал на Сейшельские острова. В этот раз Илья Яббаров оскорбил, по словам огромнейшего количество телезрителей «Дома-2», всех своих подписчиков и фанатов.

Несколько часов назад мужчина опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram новый пост, в котором решил отчитать всех тех, кто пишет в его адрес нелицеприятные комментарии. Однако в самом начале своего поста Илья Яббаров упомянул не только своих недоброжелателей, но и всех тех, кто продолжает высказывать свое мнение, и считает, что так, как живет он, жить не правильно и не позволительно.

«Что в вашей голове? Люди, очнитесь, я знаю, что я не идеален, и может по вашему мнению, я живу не правильно. Но поймите, пожалуйста, это же ваше мнение, и почему я должен жить так, как хотите вы? Вы же прекрасно понимаете, я не хочу такой жизни, как у вас, к сожалению, а может и к счастью. Быть не замеченным и кого-то обсуждать и поливать грязью в инете, как вы? Я не о такой жизни мечтал, поверьте, сидеть в Урюпинске и обсуждать Яббарова в интернете..», - начал свой пост Илья Яббаров.


Скандальный участник «Дома-2» Илья Яббаров снова оскорбил своих подписчиков

Отметим, что участник «Дома-2» не стал уточнять, кого именно он сейчас решил засыпать проклятиями. Илья Яббаров просто назвал всех своих подписчиков «посмешищем» и «неудовлетворенными людьми». А потом и вовсе подчеркнул, что дескать, решать вам, кто вы «незамеченные людишки» или же нет. Якобы, кто хочет, тот примет его высказывания на свой счет, кто все-таки нет – не примет.

«..Люди, занимайтесь собой в жизни, если много идей - поднимите свое мягкое место и начните действовать. А то так жизнь пройдёт, вы останетесь в Урюпинске, в галошах, под ногтями грязь на кнопки телефона нажимая, обсуждая Яббарова. Лучше я буду жить так, как я хочу, чем быть стадом и прожить жизнь, не видя ничего кроме своей дыры. Удачи. А и кстати, не забывайте мне почаще писать, что я алиментщик и бросил беременную девушку», - закончил Яббаров свой пост.

На данный момент буквально все телезрители «Дома-2» заявляют, что своим постом Илья оскорбил не только всех своих подписчиков, но и тех людей, которые его постоянно защищают. Ведь по факту они довольно часто пишут мужчине о том, чтобы он пересмотрел свои взаимоотношения с Аленой Савкиной, так как девушка любит его, а он этого не видит и не ценит.

Скандальный участник «Дома-2» Илья Яббаров снова оскорбил своих подписчиков

«Яббаров, а тебе не страшно послать всех без разбора? А если все подписчики твои пошлют тебя и отпишутся от тебя? Не думал об этом?», «Тебя умным человеком очень сложно назвать!!! За счет этих, как ты выразился «неудовлетворенных людей», ты еще до сих пор на проекте находишься!!! Ценил бы лучше», «Фуу! Как же ты меня уже достал! Когда Яббарова уже вышвырнут за ворота? Разве руководству «Дома-2» не жаль беременную девушку?», - продолжают активно писать телезрители «Дома-2» в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:43
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