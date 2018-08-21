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Линии полярного сияния STEVE оказались новым небесным явлением

Линии в ночном небе, известные своим названием STEVE, а так же структурой в виде лент белого и фиолетового цвета, оказались не подвидом полярного сияния, а новым небесным явлением. Такой вывод сделан астрономами Американского географического союза.

Возникают полярные сияния при опускании из магнитосферы Земли в ионосферу электронов и протонов, которые возбуждаясь излучают свет. Наблюдать такие явления можно каждую ночь. Это не относится к тонким лентам STEVE, которые видны только несколько раз в год. Явление отмечается ближе к экватору, а полярное сияние увидеть можно только в северных широтах.

Линии полярного сияния STEVE оказались новым небесным явлением

Многие годы фотографы следят за STEVE, с целью найти объяснение свечению. Согласно предположениям, ленты формируют возбужденные протоны. Только анализ снимков одного из событий, произошедших над Восточной Канадой в 2008 году, показал, при явлении отсутствуют какие-либо потоки заряженных частиц, движущихся к ионосфере. Это может означать только то, что в формировании STEVE задействованы совершенно другие механизмы.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:00
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