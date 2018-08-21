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Александра Черно призналась, что ей не хватает лучшей подруги в жизни

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно призналась преданным поклонникам, что ей не хватает лучшей подруги в жизни.

Несколько часов назад Александра опубликовала на официальном портале прославленной телестройки «Дом-2» свежий пост, в котором сделала неожиданное признание. Не секрет, что на сегодняшний день Черно находится на телепроекте один год и восемь месяцев.

Александра Черно призналась, что ей не хватает лучшей подруги в жизни

По словам девушки, до прихода на телешоу у нее было три лучших подруги и два лучших друга и довольно большое количество ребят, которых она с легкостью называла своими хорошими приятелями. Однако сейчас у Александры осталась только одна подруга, с которой участница «Дома-2» уже не так близка, как ей бы того хотелось.

«..Антон просто перестал общение со мной, второй писал и позже пропал куда-то, вторая Подруга пока ей не напишешь, сама не напишет. А третья так вообще через какое-то время начала поливать меня грязью безобосновательно, потом отдалилась, а недавно вообще вышла замуж, а меня даже не пригласила. Я желаю ей совета да любви в браке и всего самого наилучшего естественно..», - написала Александра Черно.

Оказывается, что Александра Черно не понимает, как так получилось, что у нее не осталось друзей. Девушке понятен момент того, что попав на «Дом-2», она полностью начала отдавать всю себя телепроекту. Погрузившись в домовскую жизнь, у участницы реалити попросту не оставалось времени на жизнь вне Периметра.

Александра Черно призналась, что ей не хватает лучшей подруги в жизни

«..Телефоны нам дают крайне редко... Есть конечно у некоторых поблажки, но это не значит, что мы можем сидеть в нём 24/7. На проекте сейчас я не могу доверять кому-либо на 100% вообще. Были мои люди, но сейчас их нет. Лиза, Шалюков, Кучеров, Юля (она сейчас ведущая, общение уже не то)..», - объяснила поклонникам Александра.

В конце своего поста Черно решила спросить у телезрителей «Дома-2», забывали ли они хоть когда-то друзей, которые уходили в армию или попадали в тюрьму. По словам Саши, она не понимает, как может место, где ограничена связь и свобода, портить настоящие дружеские отношения.

«..Мне честно говоря так обидно. У меня нет подружки, которой я могла бы позвонить и сказать под чистую всё, полностью как есть. А на душе так много наболело... Так хочется вспомнить «наши вечера», поделиться горестью и радостью. Выговориться элементарно... Короче мне очень не хватает подружки-жилетки. А здесь я никому не доверяю. Не забывайте, пожалуйста, о своих друзьях. Особенно тогда, когда они в вас нуждаются», - написала Александра.


Александра Черно призналась, что ей не хватает лучшей подруги в жизни

Нужно сказать, что многочисленным поклонникам реалити-шоу «Дом-2» стало жаль Александру Черно, ведь многие, как оказалось, понимают, что хочет сказать эпатажная участница телестройки. Один за другим телезрители проекта принялись поддерживать девушку, а некоторые посоветовали Саше научиться попроще относиться к людям, которые, в конечном счете, исчезают из ее жизни.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:11
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