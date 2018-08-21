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В Нижнем Новгороде фестиваль #Прокачайсебя собрал 6 тыс. человек

19 августа в Нижнем Новгороде состоялся фестиваль #Прокачайсебя, организованный при поддержке Промсвязьбанка. Спортивное мероприятие, проходившее на стадионе «Нижний Новгород», собрало 6 тыс. человек.

Участники, среди которых присутствовали 14 корпоративных команд и 2 тыс. профессиональных бегунов, продемонстрировали свои способности во время преодоления дистанций на 5, 10 и 21,1 километр. Юные гости пробежали 500 и 1000 метров. Граждан, пересекших финиш, ждала оригинальная памятная медаль. Сборы от фестиваля направлены в благотворительные фонды: «Сияние», «Нижегородский», НОНЦ.
В Нижнем Новгороде фестиваль #Прокачайсебя собрал 6 тыс. человек

Гостей и участников фестиваля ждали мастер-классы по силовым дисциплинам, бадминтону, танцам, восточным единоборствам, йоге, бейсболу, кроссфиту, чирлидингу, паркуру. В специально отведенной зоне желающие могли сдать нормы ГТО и получить в подарок знак отличия. Также были организованы интересные лекции, зоны общения, уроки жонглирования, батутный парк для детей, соревнования на беговелах, уроки по изготовлению сувениров. Светлана Ишмуратова обучила граждан азам стрельбы и рассказала, как стала олимпийской чемпионкой по биатлону.

Сергей Малышев, глава блока цифрового и розничного бизнеса, рассказал, что бег стал в России популярным видом спорта, позволяющим сохранять хорошее физическое состояние. На фестивале #Прокачайсебя, поддерживаемым Промсвязьбанком, можно весело и с пользой для здоровья провести время.

«Фестиваль стал ярким примером того, как после ЧМ-2018 нужно использовать инфраструктурные объекты. Мы все заметили очереди возле спортивных аттракционов, а значит они востребованы. Сейчас, как мне кажется, «творческий накал» витает вокруг воркаута. Это заслуга губернатора Глеба Никитина», - считает Дмитрий Сватковский, и.о. замглавы региона.

 
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Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 16:56
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