Ани Лорак нашла «замену» неверному мужу

После измены мужа звезда не комментирует то, что происходит в её семье. Накануне на её странице в Instagram появилась фотография, на которой артистка запечатлена с молодым человеком, при этом кадр сопровождает интригующий смайлик в виде сердечка. Данный снимок вызвал недоумение среди фанатов, которые приписали артистке новый роман.Однако близкие Ани Лорак верят в то, что она простит своего мужа ради дочери Софии, которая очень сильно похожа на своего отца. До замужества с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица состояла в браке с продюсером Юрием Фалесой, но после 14 лет совместной жизни супруги решили расстаться мирно и без скандалов. Продюсер готов прийти на помощь бывшей супруге в любую минуту, несмотря на то, что у каждого из них уже много лет своя жизнь.