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Ани Лорак нашла «замену» неверному мужу

Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию с таинственным молодым человеком. Поклонники решили, что певица нашла замену своему мужу-изменнику.

Ани Лорак нашла «замену» неверному мужу

После измены мужа звезда не комментирует то, что происходит в её семье. Накануне на её странице в Instagram появилась фотография, на которой артистка запечатлена с молодым человеком, при этом кадр сопровождает интригующий смайлик в виде сердечка. Данный снимок вызвал недоумение среди фанатов, которые приписали артистке новый роман.

Однако близкие Ани Лорак верят в то, что она простит своего мужа ради дочери Софии, которая очень сильно похожа на своего отца. До замужества с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица состояла в браке с продюсером Юрием Фалесой, но после 14 лет совместной жизни супруги решили расстаться мирно и без скандалов. Продюсер готов прийти на помощь бывшей супруге в любую минуту, несмотря на то, что у каждого из них уже много лет своя жизнь.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
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