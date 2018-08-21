Ученые NASA зафиксировали над Алабамой яркий метеорит

Данное явление зафиксировали в Соединённых Штатах несколько дней назад. Данное событие стало таким значимым вследствие того, что небесное тело очень ярко светилось. Метеорит приземлился в окрестностях небольшого американского поселения Теркитаун. Очевидец смог заснять момент падения на Землю данного космического объекта. В NASA отметили, что данный метеорит был в 40 раз ярче Луны. Многочисленные свидетели заявили, что видели своими глазами гигантский огненный шар, стремительно падающий вниз.Специалисты успели измерить скорость падения этого космического объекта. Она составила более 86,4 км/час. Метеорит, не долетевший до Земли, раздробился на несколько частей приблизительно за 29 километров до поверхности. Согласно предварительным данным, диаметр упавшего объекта достигал 183 см.