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Ученые NASA зафиксировали над Алабамой яркий метеорит

Над Алабамой зафиксировали полёт яркого метеорита. Согласно сообщению NASA, вспышку заметили на расстоянии 93 километров от поверхности Земли.

Ученые NASA зафиксировали над Алабамой яркий метеорит

Данное явление зафиксировали в Соединённых Штатах несколько дней назад. Данное событие стало таким значимым вследствие того, что небесное тело очень ярко светилось. Метеорит приземлился в окрестностях небольшого американского поселения Теркитаун. Очевидец смог заснять момент падения на Землю данного космического объекта. В NASA отметили, что данный метеорит был в 40 раз ярче Луны. Многочисленные свидетели заявили, что видели своими глазами гигантский огненный шар, стремительно падающий вниз.


Специалисты успели измерить скорость падения этого космического объекта. Она составила более 86,4 км/час. Метеорит, не долетевший до Земли, раздробился на несколько частей приблизительно за 29 километров до поверхности. Согласно предварительным данным, диаметр упавшего объекта достигал 183 см.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:30
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