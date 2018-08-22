Загадочный танцующий столб света напугал жителей Айдахо

31-летняя Сиенна Эллиот рассказала, что инцидент случился во время ее прогулки с кошкой. Случайно она посмотрела вверх и увидела в облаках столб света, который изгибался и подпрыгивал, как будто танцуя. Заинтригованная женщина не растерялась, достала мобильник и принялась снимать увиденное на камеру.Через несколько секунд с начала съемки странный объект, как будто понял, что за ним наблюдают. Он вдруг изогнулся еще сильнее и рывком скрылся из виду в облаках, оставив после себя яркий шлейф света.Инопланетяне, климатическое оружие или природное явление – в Сети звучат самые разные версии случившегося, но к единому мнению никто прийти не может.