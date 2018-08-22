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Загадочный танцующий столб света напугал жителей Айдахо

Загадочный танцующий столб света появился в небе над городом Меридианом в американском штате Айдахо. Непонятное явление напугало местных жителей, которые поспешили выложить в Сеть видео с места событий.

Загадочный танцующий столб света напугал жителей Айдахо

31-летняя Сиенна Эллиот рассказала, что инцидент случился во время ее прогулки с кошкой. Случайно она посмотрела вверх и увидела в облаках столб света, который изгибался и подпрыгивал, как будто танцуя. Заинтригованная женщина не растерялась, достала мобильник и принялась снимать увиденное на камеру.

Через несколько секунд с начала съемки странный объект, как будто понял, что за ним наблюдают. Он вдруг изогнулся еще сильнее и рывком скрылся из виду в облаках, оставив после себя яркий шлейф света.


Инопланетяне, климатическое оружие или природное явление – в Сети звучат самые разные версии случившегося, но к единому мнению никто прийти не может.

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 03:00
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