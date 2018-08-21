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Учёные: Ежедневное употребление молока уменьшает риск развития ожирения и диабета

После проведения ряда исследований, группа канадских ученых пришла к выводу, что ежедневное употребление молока уменьшает риск развития ожирения и диабета.

Учёные: Ежедневное употребление молока уменьшает риск развития ожирения и диабета

Для увеличения эффективности свойств молока учёные советуют употреблять данный продукт на завтрак как самостоятельное блюдо либо дополнение к мюсли. Для достижения требуемого результата нужно принимать 250 мл данного полезного напитка. Этого хватит, чтобы предотвратить диабет второго типа, так как данный продукт понижает до установленной нормы уровень сахара в крови. Молоко препятствует ожирению, так как в составе напитка содержится белок, освобождающий гормоны, которые замедляют процесс пищеварения, избавляют на долгое время от чувства голода.

Учёные выяснили, что молоко уменьшает уровень сахара в человеческой крови лучше питьевой воды. При этом чем больше в молоке белка, тем быстрее уменьшается количество сахара. Данное открытие для ученых представляет особую важность. Дело в том, что ожирение, а также диабет второго типа считаются ведущими проблемами, с которыми медицинские специалисты пытаются бороться в течение долгого времени.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00
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