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В Техасе на видеорегистратор попал загадочный гуманоид

В Техасе на камеру автомобильного видеорегистратора попало загадочное существо гуманоидного типа. Подробности происшествия стали известны из ролика, выложенного недавно на YouTube-канале «UFOmania».

В Техасе на видеорегистратор попал загадочный гуманоид

Поводом для бурных дискуссий стало появление на обочине дороги человекообразной фигуры, которая намеревалась перейти проезжую часть. Рассматривая таинственный объект, многие решили, что гуманоид даже «голосовал» в попытке остановить попутную машину.

Фигура имеет землисто-зеленый цвет, в котором обычно кинематографисты изображают всяких пришельцев и инопланетян. Поэтому уфологи в один голос заявили, что на камеру попался именно представитель инопланетной цивилизации. Возможно, он подсмотрел, как голосуют люди на дорогах и сам решил поступить аналогичным образом.


Среди более правдоподобных версий прозвучало предположение о том, что это был не гуманоид, а смертельно больной человек.

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 02:00
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