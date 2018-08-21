Эвелина Блёданс хочет родить ребёнка при помощи ЭКО, узнал Андрей Малахов

Эвелина Блёданс всегда мечтала иметь дочь, в первом браке у неё должна была родиться девочка, к сожалению, из-за несчастного случая ребёнок родился мертвым. Звезда не оставляет надежды родить третьего малыша и для этого решила воспользоваться ЭКО. Телеведущая хочет родить ребёнка только для себя.Блёданс сделали экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съёмочной группы программы «Прямой эфир» с Андреем Малоховым. Процедура проводилась в одной из московских клиник, однако о результатах говорить пока рано. Звезда решила не рассказывать, кого она выбрала в качестве донора генетического материала. По словам Эвелины Блёданс, суррогатное материнство она не рассматривала, так как уверена, что сможет выносить ребёнка сама, несмотря на то, что в следующем году ей исполнится 50 лет.