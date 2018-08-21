АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Эвелина Блёданс хочет родить ребёнка при помощи ЭКО, узнал Андрей Малахов

Андрею Малахову удалось разузнать о том, что Эвелина Блёданс хочет родить третьего ребёнка при помощи ЭКО. После расставания с Александром Сёминым актрисе не удаётся построить серьёзных отношений с мужчинами, поэтому она решила воспользоваться услугами медиков.

Эвелина Блёданс всегда мечтала иметь дочь, в первом браке у неё должна была родиться девочка, к сожалению, из-за несчастного случая ребёнок родился мертвым. Звезда не оставляет надежды родить третьего малыша и для этого решила воспользоваться ЭКО. Телеведущая хочет родить ребёнка только для себя.

Эвелина Блёданс хочет родить ребёнка при помощи ЭКО, узнал Андрей Малахов

Блёданс сделали экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съёмочной группы программы «Прямой эфир» с Андреем Малоховым. Процедура проводилась в одной из московских клиник, однако о результатах говорить пока рано. Звезда решила не рассказывать, кого она выбрала в качестве донора генетического материала. По словам Эвелины Блёданс, суррогатное материнство она не рассматривала, так как уверена, что сможет выносить ребёнка сама, несмотря на то, что в следующем году ей исполнится 50 лет.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дома-2» шокированы двойными стандартами
Эвелина Блёданс хочет родить ребёнка при помощи
Скандальный участник «Дома-2» Илья Яббаров снова
Галина Юдашкина впервые показала в Instagram лицо
Александра Черно призналась, что ей не хватает
Анне Тереховой пришлось уйти из родного Театра
В Нижнем Новгороде фестиваль #Прокачайсебя собрал
Рестайлинговый Suzuki Ciaz получил новую
Виталий Милонов прокомментировал намерение
Новая функция Skype включает шифрование звонков и
Эксперты анонсировали самые популярные версии
Поклонники «Дома-2» убеждены, что Егор Черкасов
Кудрин: Денег в бюджете осталось только на еще
Ученые уверены, что таяние вечных ледников грозит
Мадонну пользователи Сети высмеяли за
Телезрители «Дома-2» уверены, что Александра
Новые бумажные батареи заряжаются от бактерий
Экс-участник «Дома-2» Сергей Кучеров вернулся к
Gmail разрешил на Android удалять отправленные
В Швеции стая птиц сбила военный истребитель
Меган Маркл и принц Гарри побывали в гостях у
Эксперты провели первый тест-драйв обновленного
В Екатеринбурге в сентябре появится новый сервис
Телезрители «Дома-2» уверены, что мамы
Ученые: Экспертиза ДНК указала на миграцию людей
Лариса Гузеева нецензурно высказалась в адрес
«Диктатор с недоразвитыми ножками»: Ксения Собчак
Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео гигантский НЛО
«Если мужчина изменил один раз, изменит и
Ученые Китая испытали возможности 4D-печати
Просмотреть все новости