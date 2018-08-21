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О переворотах магнитного поля Земли ученым рассказал анализ сталагмитов

Ученые в результате палеомагнитного и радиоизотопного анализа сталагмитов возрастом около 100 тысяч лет смогли узнать об ускоренном перевороте магнитного поля Земли.

О переворотах магнитного поля Земли ученым рассказал анализ сталагмитов

Геологи выяснили, что изменения полярности магнитного поля Земли могут происходить за весьма короткий промежуток времени. Всего 150 лет достаточно для разворота полюсов более чем на 100 градусов. Такой переход может стать началом длительного периода геодинамической аномалии, при которой магнитное поле Земли в течение нескольких тысяч лет часто и весьма быстро меняет направление.

Исследователи утверждают, что полученные ими данные впервые позволили оценить временные характеристики геомагнитных экскурсов с изменением полярности магнитного поля Земли. Ученые отмечают, что в периоды таких аномалий часто ослабляется магнитное поле планеты и из-за этого космическое излучение может проникать еще глубже в атмосферу. Научная работа показала, что смена магнитной полярности может произойти быстро, и если это все же случится, то отразится на спутниковых системах и биосфере, а также на человеческом обществе.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:30
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