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Samsung Galaxy Note 9 и стилус S Pen протестированы блогером на прочность

Флагманским Samsung Galaxy Note 9 и его аксессуаром S Pen пройдены тесты, благодаря которым удалось определить пределы их прочности. Ряд испытаний с устройствами провел известный блогер.

Samsung Galaxy Note 9 и стилус S Pen протестированы блогером на прочность

Самим смартфоном Samsung Galaxy Note 9 идеально продемонстрирована надежность и прочность, благодаря его высокой степени защиты от царапин и ударов. Важную роль в данном случае играет используемое в модели защитное стекло. Блогер так же испытал возможности нового стилуса, который сломался на первых этапах проведения испытаний.


Основываясь на полученных данных можно сказать, что разработчикам необходимо задуматься над продолжением разработки для смартфона более прочной модификации стилуса, используется который во многих гаджетах известного южнокорейского бренда.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 01:00
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