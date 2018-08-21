Поклонники «Дома-2» убеждены, что Егор Черкасов покинет проект из-за Ольги Орловой

«Черкасов покинет «Дом-2» только из-за Ольги Орловой!», - заявил на лобном месте участник реалити.

«Черкасов никогда не сможет добиться Орлову! Ольга такая красивая, умная и мудрая женщина, а он..Никогда не поверю, что она серьезно воспринимает его ухаживания!», «Черкасов решил пойти по стопам Гриценко! Вообще, как по мне, то это довольно продуманный ход, ведь так можно не только зацепиться на «Доме-2», но и хорошенечко поднять свои рейтинги», «Очередной сценарий руководства! Очень хорошо видно, что Орловой Черкасов не интересен, как мужчина. Она не единожды говорила о том, что ей нравятся умные мужчины! Это точно не про Егора!», - продолжают писать преданные поклонники «Дома-2» в Сети.

Ни для кого не является секретом, что Ольга Орлова, несмотря на то, что считается весьма привлекательной женщиной и пользуется невероятной популярностью у мужчин, уже долгий период времени живет одна.Знаменитость не страдает от одиночества и не единожды признавалась преданным поклонникам у себя на страничке в социальной сети Instagram, что ухажеры у нее есть и некоторые из них уже даже знакомы с ее единственным наследником.Однако, по словам Ольги Орловой, ей все-таки хочется, чтобы возле нее было по-настоящему крепкое мужское плечо. От постоянного флирта и походов на свидания, как оказалось, звезда уже устала.Вероятней всего, что именно поэтому, или же все-таки из-за желания привлечь к своей личности внимание, Ольга и решила принимать ухаживания со стороны одного из участников телепроекта «Дом-2». Общение Ольги Орловой и Егора Черкасова довольно сложно назвать бурлящим романом, так как самого мужчину весьма проблематично окрестить активным участником реалити-шоу.Ранее, стоит вспомнить, наш портал только несколько раз писал о Егоре Черкасове. Тогда имя мужчины несколько раз вспоминали в связке с Нонной Щукиной, которая прозвала участника «человек-крупа». Однако сейчас Егор вовсю старается продемонстрировать не только телезрителям «Дома-2», но и своим коллегам по съемочной площадке, что очень серьезно настроен по отношению к Ольге Орловой.Напомним, что на первом же свидании Егор Черкасов заявил телеведущей, что влюбился в нее с первого взгляда. Тогда многие телезрители «Дома-2» заговорили, что признание участника телепроекта было довольно нелепым и очень наигранным. А потом мужчина и вовсе сделал ошеломляющее заявление.По словам Егора, он не хочет и не планирует больше рассматривать других участниц «Дома-2» для построения серьезных отношений, так как его сердце отныне принадлежит только Ольге Орловой, при общении с которой он начинает теряться.Оказывается, что Черкасов хочет попробовать ухаживать за Ольгой Орловой вне Периметра и именно поэтому он задумывается о том, чтобы покинуть скандальную телестройку.Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» к заявлению Егора Черкасова отнеслись неоднозначно. Некоторые считают, что 35-летнему мужчине на самом деле нечего делать на молодежном телепроекте, поэтому советуют участнику покинуть реалити. Однако кое-кто убежден, что словам Егора не следует верить и воспринимать их серьезно.