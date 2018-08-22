Автобренд Volkswagen обновил купе Lamando

Модель Volkswagen Lamando реализуют в рамках китайского авторынка как более доступную альтернативу Passat CC. Авто отличают меньшие размеры, а также другая моторная гамма. Транспортное средство 2019 модельного года наделят новыми противотуманками, пересмотренными бамперами, светодиодной оптикой. В салоне модели установят другую удобную цифровую панель. Размеры авто составляют 4597х1838х1422 миллиметров. Автомобиль в движение приводится 1,4-литровым силовым агрегатом на 131 либо 150 лошадиных сил. Вместе с мотором работает пятискоростная МКПП, 7-ступенчатый "робот", передний привод.Новую версию презентуют в начале сентября в рамках автосалона на территории Чэнду. Пока неизвестно, сколько будет стоить обновлённая версия авто.