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Автобренд Volkswagen обновил купе Lamando

Компания Volkswagen планирует презентовать обновленную четырехдверную версию купе Lamando. Транспортное средство отличается расширенным пакетом опций, а также пересмотренным внешним дизайном.

Автобренд Volkswagen обновил купе Lamando


Модель Volkswagen Lamando реализуют в рамках китайского авторынка как более доступную альтернативу Passat CC. Авто отличают меньшие размеры, а также другая моторная гамма. Транспортное средство 2019 модельного года наделят новыми противотуманками, пересмотренными бамперами, светодиодной оптикой. В салоне модели установят другую удобную цифровую панель. Размеры авто составляют 4597х1838х1422 миллиметров. Автомобиль в движение приводится 1,4-литровым силовым агрегатом на 131 либо 150 лошадиных сил. Вместе с мотором работает пятискоростная МКПП, 7-ступенчатый "робот", передний привод.

Новую версию презентуют в начале сентября в рамках автосалона на территории Чэнду. Пока неизвестно, сколько будет стоить обновлённая версия авто.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00
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