Галина Юдашкина впервые показала в Instagram лицо младшего сына

Дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина перед родами улетела в Соединённые Штаты, где 28 марта появился на свет мальчик, которого родители назвали Аркадием. Галина первый месяц после родов провела в Америке вместе с детьми. После появления второго малыша, женщина быстро восстановилась и вернулась к работе, ей удаётся совмещать материнство с бизнесом.Накануне Юдашкина опубликовала в Instagram страницу из модного журнала Vogue, для которого она недавно снималась вместе со своими детьми. Для маленького Аркадия это была первая серьёзная фотосессия. Подписчики наконец-то смогли рассмотреть внешность малыша, отмечая в комментариях, что он похож на маму.