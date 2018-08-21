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Галина Юдашкина впервые показала в Instagram лицо младшего сына

Галина Юдашкина в Instagram показала поклонникам лицо младшего сына. Молодая мама второго сына родила в США весной этого года.

Галина Юдашкина впервые показала в Instagram лицо младшего сына

Дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина перед родами улетела в Соединённые Штаты, где 28 марта появился на свет мальчик, которого родители назвали Аркадием. Галина первый месяц после родов провела в Америке вместе с детьми. После появления второго малыша, женщина быстро восстановилась и вернулась к работе, ей удаётся совмещать материнство с бизнесом.

Галина Юдашкина впервые показала в Instagram лицо младшего сына

Накануне Юдашкина опубликовала в Instagram страницу из модного журнала Vogue, для которого она недавно снималась вместе со своими детьми. Для маленького Аркадия это была первая серьёзная фотосессия. Подписчики наконец-то смогли рассмотреть внешность малыша, отмечая в комментариях, что он похож на маму.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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